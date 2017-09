Banditi in azione nel supermercato: pistola in pugno si impossessano dell’incasso. Via su una Brava scura

Share 0 Share 0 Share 0

LEQUILE (Lecce) – Volto coperto e armati di pistola, seminano il panico nel supermercato. Rapinatori in azione nella serata di ieri a Lequile, nel market “Dok” di via Solano. L’irruzione è avvenuta intorno alle 19.30.

In due sono entrati puntando subito l’arma contro una dipendente per farsi consegnare in fretta tutto il denaro presente nei registratori di cassa. La donna, immobilizzata dal terrore, non ha potuto far altro che cedere alle richieste dei balordi. Uno dei due si è fiondato sui macchinari impossessandosi rapidamente dei tre cassetti dei registratori di cassa, in cui erano contenuti poco più di mille 500 euro.

Poi, imbracciato il bottino, entrambi si sono fiondati fuori dal supermercato dove ad attenderli a bordo di una Fiat Brava di colore scuro con motore acceso pronto per la fuga vi era un terzo complice. L’autista ha premuto il piede sull’acceleratore ed in breve la banda è sparita senza lasciare tracce, dirigendosi, pare, in direzione della statale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama e i militari della compagnia di Lecce, che hanno ascoltato il racconto dei testimoni per poi avviare le indagini.

Al momento l’attenzione degli investigatori è focalizzata sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del market, subito acquisite, dalla cui analisi potrebbero emergere indizi preziosi per individuare i malviventi.