L’oroscopo per oggi martedì 19 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Martedì di passione travolgente, amore e sensualità per cominciare bene una settimana niente male. Creatività e malizia sotto le lenzuola saranno linfa vitale per produttività e concentrazione lavorativa.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Poca armonia tra le stelle si traduce nel tuo caso in umore ballerino e polemico come solo tu sai. Oltre evitare che tu sia un ostacolo da evitare per chi ti sta intorno, sforzati di mantenere un minimo di sorriso e disponibilità nei confronti di chi ti è vicino.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Sul fronte umorale sei ‘kò. Volente o nolente in questi giorni avrai spesso a che fare con persone con cui non sei affatto sulla stessa linea e sarà dura. Tutti i tuoi nervi saranno impegnati in una deleteria gara di salto in alto. Keep calm! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Martedì distratto. Cerca di bere caffè o qualsiasi cosa possa darti una svegliata in tutti i sensi. Oggi hai bisogno di concentrazione e ricorda che le opportunità (oggi possibili) per coglierle bisogna prima essere svegli per vederle.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Martedì di passione, grande sensualità: saranno gli ormoni o quello che vuoi ma oggi è impossibile toglierti gli occhi di dosso e sognare di metterti addosso anche altro. Leone conquistatore, oggi avrai parecchia influenza su chi ti è vicino, fanne tesoro.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Come sai, le relazioni non sono proprio il tuo forte, sempre attento come sei a non esporti troppo per paura di ferite e colpi bassi, eppure oggi, complice la tua capacità oratoria, sarai particolarmente di compagnia, e questo piacerà molto.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Martedì prendi tuttto: consensi, successi, emozioni e al lavoro tutto andrà come vuoi. Speri in un trasferimento? oggi si muoverà qualcosa che se non a breve, comunque, prossimamente potrebbe darti l’opportunità che speri. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Assoluto relax e zero pensieri. Non vuoi sentire nessuno, potresti addirittura esse felice di girovagare per l’Ikea con il carrello fingendo interesse pur di non essere chiamato in causa in niente e da nulla e nessuno. Serenità, calma e un pò di sano distacco per ricaricare le pile.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Martedì spento seppur solo sul fronte del rapporto di coppia. Non temere, è solo martedì, giornata che troppo spesso oltre a risentire di eventuali pianeti contro, risente del fisiologico rientro al lavoro e del weekend di ore piccole e bagordi di ogni tipo. Keep calm e… sei solo a inizio settimana.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Si comincia sognando che sia ancora domenica, aimè, è martedì. Svegliati, bevi caffè, una doccia ghiacciata o quello che vuoi purchè tu sia sveglio e attivo. Al lavoro accadrà forse qualcosa che richiederà la tua assoluta concentrazione e prontezza d’azione e di spirito. Sei un lavoratore instancabile e preciso, supererai anche questa giornata.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Pondera ogni progetto, ogni impegno e con molta onestà che fa rima con professionalità, evita di accettare lavori cui sai già di non poter dedicare troppo tempo. La tua onestà e precisione verrà apprezzata, diversamente, rischi di fare un lavoro approssimativo. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Al lavoro oggi proprio non va. Sei distratto, confuso, fissi i tuoi attrezzi del lavoro, che sia un PC o una pialla, ed è come se li vedessi per la prima volta. Sei altrove, completamente, forse è meglio lasciare tutto e andare a casa.