Convenzioni con taxi e trasporto rosa: le proposte di Carrozzo (Puglia Popolare) su mobilità e sicurezza

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Convenzioni con i taxi privati e il trasporto rosa.

Due provvedimenti sul fronte della viabilità e della sicurezza proposti da Maria Teresa Carrozzo, coordinatrice provinciale femminile di Puglia Popolare.

La prima idea nasce in relazione allo scenario che si è visto a Lecce in occasione della chiusura del centro storico al traffico veicolare lo scorso weekend, un “test da ripetere”, secondo le parole del sindaco Carlo Salvemini, attuato nell’ambito della Settimana europea per la mobilità.

Diverse le critiche, per via di un centro desolatamente vuoto e di vialoni congestionati, invece, dalle auto. C’è da dire che i leccesi sono tradizionalmente orientati a parcheggiare nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione, una cattiva abitudine che andrebbe corretta, visto che l’ambiente e la vivibilità sono temi che riguardano chiunque.

Ma per Maria Teresa Carrozzo, per attuare una rivoluzione della mobilità, sarebbe utile, proprio allo scopo di evitare altri “flop”, mettere in campo alcune iniziative, come quella di attivare, ad esempio, “delle convenzioni con i taxi privati, un ottimo piano B per incentivare i leccesi all’abbandono della propria auto ed alla scoperta di un servizio privato che, in collaborazione con il Comune di Lecce, potrebbe essere un ottimo palliativo in attesa della realizzazione delle nuove aree sosta”. E proprio il problema “parcheggi”, per l’esponente di Puglia Popolare, è una priorità inderogabile.

Inoltre, alla luce dei crescenti episodi di violenza sulle donne, Carrozzo lancia la proposta del trasporto rosa, alla stregua di quanto avviene in altre città d’Italia, ovvero dare la possibilità alle donne dopo le 21 di utilizzare i mezzi privati a tariffa agevolata.

A tal proposito la referente femminile del partito rende nota la volontà di organizzare un incontro – da tenersi presso la sede – alla presenza del sindaco Salvemini e degli operatori delle compagnie di trasporto locale privato, proprio per valutare la disponibilità da parte di entrambi ad avviare il progetto.