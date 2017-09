Borse di studio, per gli studenti universitari pugliesi c’è la copertura totale

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Gli studenti frequentanti gli atenei pugliesi possono esultare. Raggiunta la copertura totale delle borse di studio dell’anno accademico 2016/17. Ieri, infatti, è stato disposto il terzo scorrimento delle graduatorie Adisu per l’assegnazione dei fondi agli idonei.

La copertura è stata ottenuta con circa 8 milioni di gettito di tassa regionale, 7,4 di risorse proprie dell’Adisu Puglia, 7,6 milioni di risorse regionali vincolate per le borse di studio ed infine 13,4 milioni di risorse statali.

Questa ultima tranche è stata coperta con le risorse statali, definite il 25 maggio 2017 in Conferenza Stato Regioni. Da questo riparto la Puglia ha ricevuto circa 1 milione in più rispetto allo scorso anno (12 milioni). Per quanto riguarda le altre fonti di finanziamento, invece, sono invariate le entrate da tassa regionale (circa 8 milioni) e sono diminuite quelle derivanti da risorse regionali proprie: lo scorso anno erano stati erogati 7,6 ordinari, a cui se ne aggiungevano 5 per la misura compensativa straordinaria.

“Siamo soddisfatti che anche quest’anno si sia confermata la copertura totale delle borse, ma non possiamo trascurare l’enorme ritardo di questo scorrimento. – dichiara Enrico Pulieri, Consigliere d’Amministrazione di Link in Adisu – Infatti, le graduatorie a.a. 16/17 giungono solo al 18 settembre 2017, praticamente nell’anno accademico successivo, dopo mesi di sollecitazioni e a seguito delle pressioni che come rappresentanti di Link e Rete della Conoscenza abbiamo messo in campo. Non ultimo il sit-in #scorrimentolento che abbiamo lanciato la scorsa settimana per denunciare l’assegnazione estremamente tardiva delle borse di studio”.

Secondo gli universitari questa assegnazione non mette un punto alle problematiche del sistema del diritto allo studio: “da una parte, i tempi di erogazione delle borse devono essere anticipati, perché sono un fattore imprescindibile affinché rappresentino un reale sostegno allo studio e non un mero rimborso. – scrivono da Link – Dall’altra parte occorre un maggiore investimento di risorse per garantire un sistema di welfare adeguato, dalla copertura totale delle borse, alla qualità delle mense, alla quantità di posti alloggio messi a disposizione e politiche abitative” .

Richiesto dagli universitari, che in questi mesi avevano denunciato il grave ritardo dell’assegnazione delle borse di studio, un maggiore impegno finanziario da parte della Regione, per eliminare la figura dell’idoneo non beneficiario anche quest’anno accademico. Avviata dalle associazioni un’interlocuzione con la Regione Puglia per lavorare immediatamente sulla copertura totale dell’a.a. 2017/18.