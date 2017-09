“Archè Teknis”, nuovo spettacolo in scena al Parco archeologico di Rudiae

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nuovo appuntamento di Arché Teknis. Sabato 23 settembre, alle ore 17.30 nell’anfiteatro romano di Rudiae, antico insediamento messapico alle porte di Lecce, andrà in scena “Cantico dei cantici per lingua madre“, un nuovo spettacolo “site-specific” di Astràgali Teatro. In scena Fabio Tolledi, Roberta Quarta e Simonetta Rotundo della compagnia salentina e l’Ensemble Musica Humana composto da Kairi Kosk (mezzosoprano), Natalia Bonello (flauti), Maurizio Lillo (violino) e Luca Tarantino (tiorba e direzione). Il progetto Arché Teknis, vincitore del bando regionale “In Puglia 365”, a cura di Arva – Archeologia Ricerca e Valorizzazione (spin off dell’Università del Salento), Astràgali Teatro e Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco, intende promuovere con visite guidate e perfomance il sito archeologico di Rudiae, in particolare l’area dell’Anfiteatro, valorizzando e sottolineando la bellezza, la dimensione identitaria e simbolica del luogo.

Tra i testi dei testi più misteriosi e segreti della tradizione sapienziale, presente nella Bibbia ebraica e cristiana, incessante canto d’amore dell’amata verso il suo amato e dell’amato verso la sua amata, “canto assoluto di amore e di conoscenza” il Cantico, in ebraico Shir hashirim, in latino Canticum canticorum, già nel nome dice il suo essere il più sublime di tutti i canti, il suo adagiarsi tra le nuvole. Un sublime che percorre, intatto, la riscrittura in neosalentino, centrata essenzialmente sulla forza sonora della lingua.”Ogni anno – dice Fabio Tolledi, drammaturgo e regista dello spettacolo – scompaiono nel mondo oltre 20 lingue madri, una ogni due settimane. Di questo passo nell’arco di un secolo la metà delle 5mila lingue che si parlano oggi sulla terra saranno estinte. Le parole vivono e muoiono come gli esseri naturali e quando una lingua sparisce non si perdono solo i testi ma muore un modo di comprendere la natura, di ragionare, di percepire il mondo, di metterlo in parole, di dire l’amore. La traduzione del più grande poema d’amore mai scritto, il Cantico dei Cantici, in una lingua madre che abbiamo chiamato neo-salentino va esattamente nel senso opposto: ritrovare una lingua e, insieme, il mondo che in questa lingua dimorava. Diciamo l’amore, la morte, il desiderio, l’illusione, lo smarrimento, tutte figure presentissime nel Cantico, in una lingua arcaica e potente. Una lingua dove il suono è più forte e avvolgente del senso”. Intrecciando il suono delle parole a quello degli strumenti, il Quartetto presenterà una selezione di musiche di Salomone Rossi e Girolamo Melcarne.

Arché Teknis è finanziato nell’ambito del Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” (Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 0832306194 – 3209168440