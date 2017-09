Noemi, 17enne trasferito nell’istituto penale di Bari. Tensione resta alta: nel mirino anche i suoi difensori

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – Custodia cautelare in carcere ma in un istituto penitenziario fuori dalla Puglia. E’ quanto deciso ieri dal gip del tribunale dei minori Ada Colluto, che ha convalidato il fermo del 17enne di Alessano reo confesso dell’omicidio di Noemi Durini. Questa mattina il giovane è stato condotto nell’istituto penitenziario minorile di Bari in attesa del trasferimento definitivo in altra struttura.



Nel decreto con cui ha confermato la misura disposta nei confronti del ragazzo è spiegato che la decisione scaturisce anche dalla necessità di contenere “il pericolo di fuga” che era stato evidenziato già nel decreto di fermo dalla pm Anna Carbonara. “Sussistono elementi che fanno ritenere il pericolo di fuga, in quanto ha evidenziato capacità di gestirsi in autonomia rispetto alla famiglia e al controllo in concreto esercitato” si spiegava nel decreto.

Il gip ha inoltre evidenziato “l’equilibrio psico-fisico labile” del 17enne di Montesardo, che potrebbe determinare problemi di varia natura per se stesso e per gli altri. Un elemento, questo, su cui avevano fatto leva anche gli avvocati difensori del giovane omicida, Luigi Rella e Paolo Pepe, che, sottolineando i problemi di salute mentale nel corso dell’udienza di convalida di sabato, hanno anche annunciato che verrà richiesta la perizia psichiatrica utile a verificare la sua capacità di intendere e volere.

I due legali si erano opposti alla convalida del fermo, chiedendo il trasferimento in una struttura di cura ma la gip ha ritenuto di non poter alleggerire la misura cautelare imposta. Del resto, il ragazzo si era mostrato lucido e cosciente nel corso dei due interrogatori a cui era stato sottoposto il giorno in cui dopo aver confessato il delitto, aveva condotto gli investigatori sul luogo in cui si trovava il cadavere della fidanzata in una campagna di Castrignano del Capo, tanto che i magistrati presenti avevano valutato che non fosse necessario l’intervento di uno psicologo durante l’ascolto.

Il ragazzo nel corso dell’ultimo anno era stato sottoposto a tre trattamenti sanitari obbligatori e a fine agosto il Tribunale dei minori aveva chiesto ai Servizi sociali del Comune di Alessano una relazione su di lui, nell’ambito delle verifiche avviate in seguito alla denuncia presentata dalla mamma di Noemi per i maltrattamenti subiti dalla figlia. La tensione intanto resta alta.

Dopo l’episodio accaduto nel corso della notte tra venerdì e sabato scorsi, che ha visto la casa della famiglia del 17enne finire nel mirino del lancio di bottiglie molotov spente, sul web si è scatenata la guerra anche contro gli avvocati del ragazzo. I due legali sono stati obiettivo di insulti e minacce in particolare lanciati dagli utenti social, che non si sono risparmiati nell’attaccare anche l’intera categoria. Intanto la casa della famiglia del 17enne, per decisione del prefetto Claudio Palomba, resta sorvegliata costantemente giorno e notte dai carabinieri.