Nardò, Mellone: entusiasta: “L’estate più bella di sempre”. Con un clima politico rovente

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – “L’estate più bella di sempre”. E’ un Pippi Mellone entusiasta quello che commenta la chiusura della stagione, illustrandone i risultati, a suo avviso, del tutto positivi per la città.

Si è, infatti, chiuso nei giorni scorsi Nardò Incanta, il programma di appuntamenti di spettacolo e culturali programmati dall’amministrazione comunale per l’estate 2017.

“La strada è tracciata – spiega il primo cittadino – ed è quella di portare la città a guadagnare una visibilità ed un appeal che non ha mai avuto. Questo ci consentirà di essere attrattivi anche lontano dal segmento tipicamente estivo e di avere la forza e la libertà di compiere scelte che favoriscono una selezione degli arrivi e delle visite che non siano di massa e caotiche. Il brand che abbiano scelto, Nardò365, racchiude un po’ tutto questo, cioè l’essenza di un posto visitabile tutto l’anno e che offre diversi motivi di interesse”.

“I contrattempi – sottolinea ancora Mellone – sono stati pochissimi e comunque li abbiamo risolti. Momenti come il Salento Book Festival, Battiti (nella foto di apertura), la tappa della Notte della Taranta, Circonauta, la mini stagione concertistica, il teatro a Torre Nova, la Cavalcata Storica, tutti nella stessa rassegna, sono qualcosa di eccezionale per questa città. Nomi come Lorella Cuccarini, Andy Luotto, Edoardo Albinati, Antonio Caprarica, Andrea Scanzi, Selvaggia Lucarelli, Federico Buffa, Peppe Vessicchio, Enzo Avitabile, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, The Giornalisti, Paola Turci e gli altri ospiti di Battiti, hanno reso l’estate 2017 l’estate più bella che Nardò ricordi”.

“Abbiamo avuto migliaia di presenze se facciamo il conto di tutti gli appuntamenti e un ritorno eccezionale sia di tipo televisivo, come è successo grazie a Battiti, alla Taranta e a contenitori come ‘Sì viaggiare’ del Tg2, sia sul web, con le parole al miele per Nardò sui social network da parte dei maggiori protagonisti della scena artistica nazionale che sono stati nostri ospiti. Nelle prossime settimane presenteremo anche il dato delle presenze turistiche e so già che sono numeri molto positivi. Certo, si può fare meglio e ottimizzare i servizi, rendere il contesto ancora più accogliente, ma questo è il frutto dell’enorme lavoro di semina che stiamo facendo un po’ in tutti i settori”, aggiunge.

Mellone ringrazia tutti quanti hanno contribuito a tali risultati, “a cominciare – rimarca – dagli stessi cittadini che, tranne qualcuno in evidente e imbarazzante malafede, hanno avuto la maturità di capire che così si può crescere e che qualche sacrificio ci può stare”.

Quindi guarda al futuro: “Adesso – conclude – chiudiamo questo bilancio e guardiamo avanti. Ci avviamo alla fine di settembre e il centro storico e le marine sono ancora affollate di deliziosi turisti estasiati dalle nostre bellezze. Segno concreto di una destagionalizzazione che è non è più un mucchio di inutili parole, ma concreta realtà”.

Tutto bene, dunque, se non fosse per quel dettaglio – evidentemente insignificante per Mellone – di un clima politico avvelenato che si respira a palazzo Personé: l’estate “più bella di sempre” è stata caratterizzata da roventi polemiche. I consiglieri Lorenzo Siciliano e Daniele Piccione hanno persino depositato un esposto in Prefettura e al Commissariato di polizia per evidenziare l’atteggiamento, a loro dire, di costante e pesante “derisione” nei confronti dell’operato dell’opposizione.

Senza contare la pioggia di critiche dal Pd, da Sinistra Italiana, da Nardò bene comune, dagli ambientalisti e dagli attivisti del Movimento Cinque Stelle, a causa dell’ok, da parte della Giunta, al progetto dell’Oasi Sarparea.

Quindi, altra occasione di guerra, il trasporto scolastico per gli studenti residenti a Boncore, con lo schiaffo al consigliere Maccagnano da parte di un cittadino e l’escalation di accuse tra Pd e Mellone.

A fine agosto un altro passaggio significativo della vita politica neretina: agli avvicendamenti nella squadra di Governo e la candida ammissione di Mellone sulla “convergenza politica e amministrativa con Michele Emiliano e Loredana Capone”, entrambi, come noto, esponenti del Partito democratico.