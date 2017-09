Centro chiuso alle auto nel weekend, Salvemini: “Test da ripetere”, Perrone: “Un flop”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Le giornate ecologiche a Lecce? Un esperimento che si ripeterà”. “La chiusura è stata un flop”.

A leggere le dichiarazioni del sindaco Carlo Salvemini e dell’ex sindaco Paolo Perrone, oggi capogruppo di Direzione Italia, sembra che si parli di due argomenti differenti. Potere della politica.

Intanto partiamo dai fatti: nell’ambito della Settimana europea della Mobilità – cui la città di Lecce ha aderito e che prosegue fino al 22 – nel weekend si sono avute diverse iniziative tra cui la chiusura al traffico veicolare di un’ampia area corrispondente al centro storico. Un’immagine suggestiva di tale esperimento è stata quella di viale XXV Luglio – per fare un esempio – totalmente libero dalle auto.

“Il centro cittadino è stato riservato a pedoni e ciclisti, offrendo ai leccesi la percezione esatta di spazi urbani che solitamente si fatica a avvertire in tutto il loro potenziale. A chi ha voluto evitare il solito traffico del fine settimana, la città ha offerto 800 posti auto gratuiti in parcheggi serviti da navette, anch’esse gratuite, per raggiungere il centro senza auto”, commenta Salvemini.

“Non abbiamo fatto nulla di straordinario – precisa Salvemini – se rapportato a quello che è avvenuto nelle stesse ore in altre parti d’Italia e d’Europa: verificare la possibilità di muoversi diversamente per 48 ore in una zona circoscritta di Lecce, consentendo in ogni caso l’accesso a residenti, mezzi muniti di pass e motocicli. Non una città blindata, ma una città con più possibilità per pedoni e ciclisti. È stato un test e come tale va giudicato. Un test che non rimarrà un episodio nella vita cittadina ma che abbiamo intenzione di ripetere, anche con delle variazioni”.

Qualche polemica non è mancata, ma, del resto, le “rivoluzioni” comportano sempre delle critiche. E quella intrapresa da Salvemini sulla mobilità lo è, in una città, ricorda lui stesso, in cui esiste un’infrastruttura come il filobus, “investimento da 23 milioni di euro che rappresenta un fallimento con cui ci confrontiamo quotidianamente”, e in cui, tra l’altro, si fanno i conti con “un piano parcheggi mai realizzato, un piano della mobilità mai aggiornato dal 2001”.

Per Perrone, la chiusura “è stata un flop, come dimostra il disappunto diffuso di tutti, commercianti, semplici cittadini e visitatori del weekend”.

“A parte gli ultras di Carlo Salvemini, che oggi si nascondono sotto il larghissimo ombrello della ‘sperimentazione’ – continua l’ex sindaco – non c’è nessuno che sia davvero contento di questa chiusura, nel modo e nei tempi in cui è stata decisa. Anzi, direi che più di qualcuno, tra i commercianti soprattutto, è stato messo in difficoltà. Del resto, non si capisce perché dovremmo considerare positivamente il risvolto di una città che è diventata un mortorio nelle giornate di sabato e domenica, mentre tutto il mondo ha imparato a conoscerla come una città viva, non solo di notte, e fortemente attrattiva. Su chiusura e pedonalizzazione si deve discutere, non improvvisare, non applicarle dalla sera alla mattina solo perché sono state promesse e sono un totem. Ci si è chiesti come ci si arriva? In che tempi? Eliminando quali ostacoli? Verificando quali condizioni? Ci si è interrogati per quali motivi una soluzione di questo tipo non si è adottata prima?”.

Insomma, per Perrone, le scelte intraprese dalla Giunta fino ad ora sono “di carattere ideologico” e, “unite alla fretta, hanno effetti beffardamente peggiori delle situazioni cui si vorrebbe porre rimedio”.

“Passare dalla campagna elettorale ai problemi concreti dell’azione amministrativa senza un approccio serio e responsabile è terribilmente difficile. E non porta a risultati più convincenti e importanti del regalare i biglietti delle giostre, aprire le porte del circolo tennis o mandare i bambini allo stadio”, conclude Perrone.

