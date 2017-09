Carcere, sit-in contro l’apertura della sezione psichiatrica. Sindacati: “Decisione scellerata”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nuovo sit-in delle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria di Lecce contro l’apertura della sezione psichiatrica nella struttura di Borgo San Nicola.

“Una decisione scellerata – evidenziano – presa dai vertici di un’amministrazione penitenziaria sempre più arrogante e, come mai accaduto in passato, disinteressata delle sorti del personale di Polizia”. Il problema è quello della “cronica mancanza di personale” con rischi gravi, secondo i sindacati, sul versante della sicurezza.

Ed ecco i numeri: “Da un organico previsto di 715 unità – affermano – si è passati in pochi mesi a 604, precipitando ulteriormente a 590. Ma non è tutto, delle 590 rimaste ne sono state poste in congedo altre 27 che arriveranno a 50 per la fine del 2017”. Inoltre, “vi sono 29 unità del ruolo sovrintendenti/assistenti che a breve saranno convocate presso le scuole del corpo poiché vincitori di un concorso per ispettori”, spiegano i rappresentanti sindacali.

Senza contare le giornate di ferie da smaltire, “27mila con un arretrato che in alcuni casi parte dal 2015”, affermano. Trattasi, peraltro, di un’occupazione che comporta un livello elevato di stress e tensione, in cui non sono ammesse distrazioni di alcun tipo: il riposo, dunque, è necessario anche ai fini della sicurezza.

“Un’amministrazione anche in questo caso abbondantemente fuori legge, poiché le norme di riferimento indicano come periodo massimo per la fruizione del congedo i sei mesi successivi rispetto all’anno di riferimento”, specificano le sigle sindacali. “Siamo ragionevolmente preoccupati poiché a breve non saranno garantiti l’ordine, la sicurezza degli operatori, i diritti primari del personale; personale che sarà costretto a prestazioni di lavoro straordinario, con turni di servizio di 12 ore come già accaduto durante il piano ferie. I nuovi schiavi, schiavi di un sistema in declino, di politiche penitenziarie folli che stanno affondando il sistema carcere”, sottolineano in una nota congiunta.

“Chiederemo ai colleghi – annunciano – di non effettuare prestazioni di lavoro straordinario, e chiederemo l’intervento del giudice del lavoro ogni qualvolta saranno violati i diritti primari del personale”. Ed ecco le sigle aderenti con i rispettivi segretari: SAPPE (Musardo) – UIL (Leone) – SINAPPE (Maniglia) – USPP (Capua) – CGIL (Martina) – CISL (Pellegrino).