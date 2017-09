L’oroscopo per oggi domenica 17 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Ti sei svegliato un pò insoddisfatto? con quello strano desiderio di cambiamento o con la consapevolezza che bisogna cambiare qualcosa per migliorare? Allora non stravolgere tutto, ma inizia a cambiare qualche piccola abitudine quotidiana, il resto verrà da sé!

TORO (20 aprile – 20 maggio): Che tu sia credente in una qualsiasi religione, qualsiasi fede tu abbia, e anche che tu sia ateo, la spiritualità, la serenità, il benessere interiore che senti oggi ti porterà a tre metri sopra il cielo, eh no, Moccia non c’entra! Scoprirai cose inaspettate, accadranno per caso cose meravigliose. Serendipity.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Gita fuori. Pic-nic, in visita da amici o parenti in un luogo diverso da quello in cui vivi, etc.: qualsiasi sia il motivo, oggi devi muoverti, spostarti, tagliare con la routine, come fossero vacanze concentrate in 24 ore o per i più fortunati, un meritato weekend cominciato ieri! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Domenica di dubbi, incertezze, timori, domande e domande senza risposte. Sul fronte sentimentale c’è incertezza, forse stai chiudendo una vecchia storia e in contemporanea ne stai aprendo un’altra, e questo ti turba non poco.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Svegliati, fai una ricca colazione, e chiedi a te stesso: «Cosa ho voglia di fare oggi? cosa mi renderebbe così felice come non accade da tempo?» Una volta trovata la risposta, fai esattamente quello. Oggi quello che conta sei tu.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Weekend intenso, oggi però, anche se qualche nuvola permane, tu vedi soltanto il sole sopra di esse, ridi anche senza motivo e la positività ti contraddistingue. Merito di qualcuno e di una notte indimenticabile?

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Domenica pollice verde. Che ti piaccia o no, che tu sia un amante del verde o no, oggi sentirai una irrefrenabile voglia di piantare dei semi, di comprare dei fiori, di organizzare un piccolo orto sul balcone. Hai bisogno di concretezza forse, e di sporcarti le mani con un pò di terra. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Assoluto relax e zero pensieri. Non vuoi sentire nessuno, potresti addirittura esse felice di girovagare per l’Ikea con il carrello fingendo interesse pur di non essere chiamato in causa in niente e da nulla e nessuno. Serenità, calma e un pò di sano distacco per ricaricare le pile.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): «L’utente non è al momento raggiungibile, la preghiamo di riprovare più tardi». Svegliati, inserisci la modalità aerea per il cellulare, e vivi la giornata in modalità ‘segreteria telefonica’. Assentati per un pò, ne hai bisogno!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Relax, uno di quei giorni che se puoi devi obbligatoriamente tirar tardi nel letto, sia perchè il corpo è stanco, sia perchè nessun altro posto oggi ti sembrerà più bello e desiderabile delle lenzuola di casa tua, sotto le quali… ad un certo punto, potresti non star più da solo!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Domenica. Vivi lontano dai binari della stazione, eppure proprio li da casa tua sta per passare un treno speciale, raro, su cui senza ‘sè e senza ‘mà dovrai salire a tutti i costi. Il mondo è pieno di opportunità, tutto sta a saperle riconoscere. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Ti svegli felice quasi sempre, oggi più che mai sei sorridente, allegro, entusiasta. Hai tanta voglia di fare. Qualsiasi sia la tua età oggi non conta. È il cuore, la testa, lo spirito libero e forte che ti caratterizza la tua linfa vitale. Energia, sempre.