Alle “Giornate” della Cgil ospiti Orlando e Bindi. Il monito: “La mafia non è sparita”

LECCE – “La mafia esiste ancora”, non è morta, solo che sui giornali o nel dibattito pubblico viene oscurata da altri fenomeni.

E’ il monito che lancia il ministro alla Giustizia Andrea Orlando, ospite a Lecce nell’ambito delle Giornate del Lavoro della Cgil. Sul palco con lui, al Convento dei Teatini, il presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi e il segretario confederale Cgil Giuseppe Massafra.

“Sta passando il messaggio che l’unica ipoteca sulla sicurezza venga dall’immigrazione. Io dico che la principale ipoteca sulla democrazia viene proprio dalla mafia”, ha sottolineato Oralndo.

Rosy Bindi ha poi evidenziato come, per combattere le mafie, occorre anche “assicurare occupazione, buona occupazione” e che “troppo lavoro di quello che si è creato è precario, anche frutto di leggi che non ho votato, e questo non è un mistero”. In tema di sfruttamento, Orlando ha evidenziato come la legge per il contrasto al caporalato sia stata “un risultato storico”, che agisce anche sul fronte della “responsabilizzazione delle imprese”, “è stata scelta la strada giusta” contro quella che è una “vera e propria schiavitù”.

Quella attuale è una mafia, così come tratteggiata da Rosy Bindi, che si infiltra nelle amministrazioni locali (“chiediamoci perché le mafie fanno affari con il mondo sanitario”) e che tende a non identificarsi più solo con le tradizionali organizzazioni criminali come Cosa Nostra: “Per me il caso di Roma (Mafia Capitale, su cui non è stato riconosciuto il 416 bis, ndr) è mafia”.

Le priorità sul fronte “Legalità e partecipazione”, così come rappresentate da Bindi e Orlando – che hanno dimostrato di avere una buona intesa su tali temi – sono portare a casa la riforma del Codice Antimafia (che ingloba il disegno di legge d’iniziativa popolare ‘Io riattivo il lavoro’, per il quale la Cgil, insieme a Libera, Arci, Centro Pio La Torre e altre associazioni, ha raccolto le firme), tornata alla Camera per l’ok definitivo dopo il sì al Senato dello scorso luglio, e spingere sul tasto di una procura europea che si occupi di criminalità organizzata.

Percorso difficile e irto di ostacoli, anche perché, come ha spiegato Orlando, il diritto penale è l’unico settore rimasto esclusivamente di competenza interna dei singoli Paesi. Che, dunque, fanno fatica a cedere anche su questo punto.

Perché si arrivi a questo, in ogni caso, occorre che l’Europa riconosca pienamente la “dimensione sovranazionale” del fenomeno mafioso, che non è limitato solo all’Italia. “I tedeschi – ha sottolineato ancora l’esponente del Governo Gentiloni – se ne sono accorti dopo i fatti di Duisburg”. La verità, a suo avviso, è anche che chiudere gli occhi su questo“ha fatto comodo perché pecunia non olet”.

Un fatto è certo, comunque: “La mafia non è scomparsa”. E’ viva. E continua a elaborare strategie per allungare i suoi tentacoli.