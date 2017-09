Pagode, il centrodestra contro “l’incoerenza” di Salvemini: “Prima contro, ora a favore. Cgil il sindacato preferito?”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Ma le pagodine in pvc non erano un’offesa alla bellezza di questa piazza?”.

E’ quello che si chiede il consigliere comunale di minoranza Andrea Guido, in relazione agli allestimenti in piazza sant’Oronzo per le Giornate del Lavoro della Cgil.

“Era dal 2014 – ricorda l’ex assessore – che gli esponenti di questa amministrazione di centrosinistra avevano parole dure, durissime, contro l’abitudine di utilizzare le pagode in PVC. Dicevano che era un’offesa alla bellezza di quella piazza. All’epoca fu proprio il consigliere d’opposizione Salvemini, oggi capo dell’attuale amministrazione, ad accusare la Giunta Perrone. Una polemica, questa, che nel corso degli anni si è susseguita ciclicamente, vedendo come protagonista, tra gli altri, anche Paolo Foresio, oggi assessore alle Attività produttive e agli Eventi”.

“Oggi – aggiunge – per la quarta edizione de Le giornate del Lavoro, evento promosso da CGIL, ente che non mi pare possa avere problemi economici nel garantire allestimenti più consoni o nel pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico, la situazione in piazza è quella che potete tutti vedere. Con la Delibera 557, infatti, non solo si concede la possibilità di allestire la nostra piazza storica ancora una volta come se fosse una sagra paesana, autorizzando anche attività di preparazione e somministrazione alimenti, ma si concede anche l’esonero della TOSAP. A dispetto di quanto promesso anche in campagna elettorale da parte di tutta la coalizione. Se ci fosse più coerenza tra le parole e i fatti ci sarebbe più chiarezza e si eviterebbero false illusioni”.

Ieri era stata l’associazione MoviMenti, che supporta l’attività politica di Mauro Giliberti, già candidato sindaco per il centrodestra e oggi consigliere, a sollevare la questione rammentando la presa di posizione di Salvemini nel 2014.

Interviene pure Giorgio Pala, FdI-An: “L’ipocrisia di chi governa la nostra città proprio non mi scende giù. Io sono da sempre favorevole all’utilizzo di piazza Sant’Oronzo per qualunque tipo di evento culturale degno di nota, mi va bene anche l’installazione delle famose pagodine. Ma se l’attuale sindaco Salvemini ha incentrato la sua campagna elettorale sulla liberazione di piazza Sant’Oronzo dalle pagodine, sempre autorizzate dal cattivo ex sindaco Perrone, come mai oggi le autorizza per una manifestazione della CGIL? Forse perché trattasi del suo sindacato preferito? Ma non basta. L’amministrazione ha pensato bene di concedere a titolo gratuito: una sala del castello Carlo V; la sala Open Space di Palazzo Carafa; il Teatro Apollo; il Teatro Romano; l’area intorno alle tre porta della città (San Biagio, Napoli e Rudiae); piazza Sant’Oronzo. Tutto questo, esonerando la Cgil dal pagamento della Tosap (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche) e del canone concessorio: a voi i commenti”.

Polemizza anche Leonardo Calò, Noi con Salvini, che parla, ironicamente, di “piazza rossa”: “Il Comune di Lecce – rileva – ha concesso gratuitamente alla Cgil l’utilizzo di piazze ed immobili comunali. Con la stessa delibera, pertanto, il Comune di Lecce ha rinunciato ai relativi e cospicui importi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico e per l’affitto degli immobili. Perché? Ci chiediamo se, viste le tanto sbandierate difficoltà di bilancio, non sarebbe stato meglio incassare quelle risorse e, magari, destinarle alle numerose famiglie in stato di bisogno. Ed ancora, quanto è costato – in termini di mancati introiti – alla Città di Lecce questo favore ai compagni di mille battaglie?”.