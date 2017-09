Omicidio di Specchia, lunedì l’autopsia sul corpo di Noemi. Il 17enne davanti al gip

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – Sarà effettuata lunedì dal medico legale Roberto Vaglio l’autopsia sul corpo di Noemi Durini, la 16enne di Specchia ritrovata morta nelle campagne di Castrignano del Capo dopo oltre 10 giorni di ricerche. L’esame approfondito sul cadavere permetterà di comprendere quale sia stata l’esatta causa della sua morte, su cui al momento non vi è chiarezza a causa delle varie versioni, diverse tra loro, fornite dal 17enne fidanzato della vittima, omicida reo confesso.

Il giovane di Montesardo in questi giorni è detenuto in una struttura protetta e sorvegliato a vista per il timore che possa commettere atti autolesionistici. Domani con ogni probabilità sarà sottoposto ad un nuovo interrogatorio davanti al gip del Tribunale dei minori di Lecce, durante il quale si cercherà di fare chiarezza rispetto alle versioni discordati rese dal ragazzo fino ad ora.

Il minorenne è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere nell’ambito del fascicolo di cui si sta occupando la Procura dei minori di Lecce, tramite il pm Anna Carbonara, che ha in mano l’inchiesta principale. In essa sono confluite anche quelle precedenti aperte in seguito alle denunce presentate dalla mamma di Noemi per le lesioni provocate dal fidanzato 17enne sulla figlia, ma anche a quelle presentate dalla famiglia del reo confesso per atti persecutori nei confronti della ragazza.

Dalle denunce incrociate erano scaturite verifiche da parte delle autorità competenti e un provvedimento di affidamento della 16enne ai Servizi sociali e al Sert, che però è stato notificato al Comune di Specchia il 5 settembre, quando la giovane risultava scomparsa da circa due giorni ma di fatto già morta. Proprio su tale tempistica si concentrerà l’attenzione del ministero della Giustizia e del Csm, che hanno avviato delle verifiche specifiche. Gli ispettori vaglieranno le denunce presentate dalle due famiglie, il loro contenuto e i provvedimenti che il Tribunale stava prendendo.

Resta da accertare anche quale sia stato il ruolo del Comune di Specchia, anche se, dagli accertamenti del sindaco Rocco Pagliara, emergerebbe che l’assistente sociale a cui il Tdm aveva chiesto una relazione su Noemi abbia evaso la pratica in tempi abbastanza rapidi. Stando a quanto dichiara il primo cittadino, i servizi sociali non avevano ricevuto altre sollecitazioni dalla famiglia Durini e uguale situazione ci sarebbe al Comune di Alessano, come ha spiegato la sindaca Francesca Torsello: “La famiglia del ragazzo non era stata presa in carico dai servizi sociali”. Resta il fatto però che, come ha spiegato il procuratore dei minori di Lecce Maria Cristina Rizzo, dietro alla scomparsa di Noemi ed al suo omicidio c’è “una guerra tra due famiglie”.

A testimoniarlo è anche il complicato quadro che emerge dalle interviste rilasciate dai genitori del ragazzo ad alcune trasmissioni televisive, secondo i quali il figlio 17enne avrebbe ammesso il delitto di Noemi già giorni prima della sua confessione ai carabinieri in un biglietto lasciato in casa. In questo avrebbe scritto di aver ucciso la ragazza per difendere la sua famiglia perché lei aveva elaborato un piano per uccidere i suoi genitori, un ostacolo alla loro relazione.

“Meglio un morto che tre”: questo il commento choc della madre del 17enne davanti alle telecamere, che ha rivelato l’esistenza di una situazione ancora più complessa di quella ipotizzata inizialmente. Da capire anche quale ruolo abbia avuto rispetto all’omicidio di Noemi il padre del ragazzo, anch’esso iscritto nel registro degli indagati per concorso in occultamento di cadavere. Ad accertarlo sarà la Procura ordinaria di Lecce, tramite il pm Donatina Buffelli, che sta vagliando eventuali altre responsabilità e ipotesi di reato, a partire dal favoreggiamento.

Sul fronte investigativo, intanto, proseguono gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Tricase per definire i contorni della vicenda, considerato che il ragazzo che ha confessato l’omicidio ha fornito diverse versioni dell’accaduto e diversi moventi. Inizialmente ha ammesso di avere ucciso Noemi perché voleva lasciarlo, poi ha detto di averlo fatto perché lei voleva uccidere i suoi genitori, che si opponevano alla relazione. Stando al suo racconto, inoltre, la coppia aveva più volte valutato la possibilità di fuggire da casa e di andare a vivere a Milano.