L’oroscopo per oggi venerdì 15 settembre 2017

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): È venerdì, tanti sono un pò più rilassati e già concentrati sul weekend! Tu invece con la tenacia, la passione, la professionalità e l’orgoglio che ti caratterizzano sei tutto preso dal lavoro e dai tuoi personali obiettivi di crescita.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Nuove sfide e progetti, un nuovo inizio e la consapevolezza di aver bisogno di una squadra compatta. Avrai bisogno del supporto e delle peculiarità di tutto il tuo team di lavoro o dei colleghi. Ami lavorare da solo, ma se chiederai aiuto con partecipazione e umiltà, tutti ti supporteranno.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Oggi pensa già a domani e magari se puoi prenota dal parrucchiere, barbiere, massaggiatore o massaggiatrice a seconda dei gusti, il calcetto o qualsiasi cosa ti faccia sentir bene. Hai bisogno di relax, riposo, riconciliare i pensieri! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Giornata di lavoro rilassata, è venerdì, tante attività sono in chiusura e tante altre sono di preparazione per la prossima settimana. Serata di passione e amore intenso, il problema è: con chi?

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Un lento venerdì di settembre, quello che hai seminato ieri oggi procederà in assoluta calma e serenità e tu potrai occuparti di altro, tipo fare una sorpresa a un amico, al tuo partner, partire e fare una sorpresa a chi è lontano?

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Le sorprese oggi non mancheranno, e non saranno tutte belle. Se arriverà una già nota conferma professionale, arriverà anche una inaspettata freddura personale, l’umore scenderà così in basso che solo lo sfogo con l’amico di sempre ti allevierà la delusione.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Anche se è venerdì e gradiresti ritmi lenti, oggi arriverà un mega lavoro che per quanto sia una mega opportunità e tu ne sia consapevole, non ti farà fare grandi salti di gioia perchè sei già in modalità ‘weekend’. Sali su questo treno, ritrova un pò di energia, sabato è domani! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Al lavoro oggi tutta la tua concentrazione sarà umana più che professionale. Un collega che non hai mai considerato più di tanto farà per te qualcosa di inaspettato, uno di quei gesti che solo un amico e una persona estremamente corretta può compiere. Da oggi non sarà più tuo collega, ma un grande amico.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Qualsiasi lavoro tu faccia, ingegnere o minatore, oggi tutto è meglio che restare a casa. Per mille e diversi motivi, in casa la situazione è incandescente, che sia il partner, i familiari o il vicino di casa, le mure domestiche oggi sono una cella di tortura. Espira, inspira, espira, inspira…

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Shopping. Oggi hai voglia di spendere, puoi farlo, ma evita di buttarti in acquisti più grandi di te, pondera e fai la scelta giusta. Comprare qualcosa che si desidera davvero tante volte può rendere felici!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Non è prioprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. In sintesi però, non sai cosa vuoi davvero, ne hai una vaga idea di massima, ma sei ben lontano dal dire ‘voglio quello e me lo prendò. Oggi dovrai capire cosa vuoi, perchè qualsiasi cosa sia, di certo c’è chi sta già cercando di farti le scarpe. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Instancabile, qualsiasi cosa tu stia facendo, sei instancabile, e anche se fossi fisicamente a pezzi, la forza di volontà, il tuo altissimo senso del dovere ti daranno nuova forza per andare avanti. Presto una pausa sarà però d’obbligo.