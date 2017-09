Lezioni di cucina aperte al pubblico con Luca Sessa e Aurélie Scarafino

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nonostante la stagione autunnale sia alle porte, c’è ancora tempo per le ultime cene all’aperto a base di buon cibo e risate in compagnia degli amici. Per trovare qualche ispirazione, iFood e Scavolini invitano a partecipare allo show-cooking di sabato 16 settembre dalle 18.00 alle 19.30, durante il quale i blogger Luca Sessa e Aurélie Scarafino accompagneranno il pubblico presente nel mondo degli “Aperitivi in terrazza”.

Location d’eccezione è lo Scavolini Store Lecce in Viale Rossini 54 che si sviluppa su una superficie di 300mq; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l’arredo cucina e living tra cui Foodshelf, Favilla, Motus, LiberaMente, Diesel Social Kitchen e le collezioni Font, Idro, Lagu, Qi e Rivo per l’arredo bagno. Lo Scavolini Store di Lecce è nato dalla solida collaborazione tra Scavolini e lo staff di Mobilia Srl che vanta un’esperienza pluriennale nel settore dell’arredo.

Lo show-cooking di sabato permetterà agli ospiti di essere al centro dell’azione, proprio con le “mani in pasta”, preparando ed infine assaggiando i piatti realizzati insieme ai due food blogger.

La prima ricetta consiste in una crema di melanzane e yogurt, ottima per condire a piacimento piatti di carne, di pesce o vegetariani. Si procederà poi con la preparazione di un tabbulè, tipica pietanza araba del Vicino Oriente appartenente alla cucina levantina, solitamente servito a inizio del pasto.

I due food-blogger che intratterranno e delizieranno i palati del pubblico sono Luca Sessa e Aurélie Scarafino.

Luca Sessa è uno statistico di giorno che si trasforma in blogger e chef di notte. I giudici più spietati per i suoi esperimenti in cucina sono i suoi due bimbi, e le ricette approvate vengono pubblicate sul blog Per un Pugno di Capperi. Scrivere, raccontare e confrontarsi è il suo pane quotidiano che gli ha permesso di diventare Capo Redattore di iFood ed Editor di Dissapore.

Aurélie Scarafino è da sempre un’aspirante cuoca, un po’ pasticciona proprio come nelle commedie americane. Le ispirazioni della sua cucina arrivano dai viaggi e dalle moltissime letture. Porta così nel piatto la sua Puglia, rivisitata, condita e valorizzata, dal salato al dolce, con ricette scritte per tutto il web nel blog Atelier du Fantastique.

Prosegue il progetto Scavolini “iFood inStore”, il blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che per tutto il 2017 continuerà a coinvolgere gli Scavolini Store d’Italia offrendo ai clienti un’esperienza gourmet tra buon cibo e design.

SHOW-COOKING

DOVE Scavolini Store Lecce – viale Gioacchino Rossini, 54 Lecce

QUANDO Sabato 16 settembre – dalle 18.00 alle 19.30

Aperto al pubblico, ingresso libero

Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.