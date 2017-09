I consigli per far crescere il proprio business online

Share 0 Share 0 Share 0

Il mondo del web è oramai la nuova frontiera del business, l’approccio remunerativo al mondo della rete può essere differente: possiamo infatti puntare sulla promozione di un prodotto o di una attività attraverso i nostri canali social e le nostre pagine web, o in alternativa, fare direttamente del web il nostro prodotto, guadagnando quindi direttamente attraverso siti, blog e social.

La realtà di internet è estremamente variegata e la concorrenza non manca, anche quei pionieri, capaci di vedere una possibilità di guadagno praticamente infinita all’alba della rete, si trovano oggi a dover fare i conti con aziende e novità sempre più agguerrite, continui cambiamenti e, in generale, una realtà estremamente fluida e complessa che necessita costante attenzione e rinnovamento da parte di chi con il web, ha deciso di fare business.

Parola d’ordine: social

Non è un segreto che i social rappresentino al giorno d’oggi una delle aree dominanti del settore web. I social network sono infatti il luogo virtuale dove buona parte dell’utenza internet spende il suo tempo, stiamo parlando di persone di ogni tipo e di tutte le età, persone che, spesso e volentieri, ignorano praticamente ogni cosa del mondo della rete al di fuori dei social che consultano magari semplicemente attraverso app per smartphone, persone che potrebbero comprendere un importante target e una clientela raggiungibile solo ed esclusivamente attraverso la popolarità dei nostri profili, sia questa studiata per veicolare un prodotto o per rimandar a pagine dove possediamo app a pagamento, programmi di affiliazione o altro.

Ecco che il mondo del business in rete si muove sempre di più verso l’utilizzo dei social e della loro popolarità, fatta di follower e likes.

Uno dei problemi più grandi che si incontrano, nella vastità di piattaforme come Facebook, Youtube e di tutti gli altri social più utilizzati, è proprio quella di ottenere visibilità. Le persone, infatti, tendono sempre di più a sorvolare sulle pagine che vengono presentate, allo stesso tempo diventa sempre più difficile comparire in maniera casuale con target legati a interessi e parole chiave. Prendendo l’esempio di Facebook, troviamo direttamente all’interno della piattaforma la possibilità di richiedere campagne promozionali a pagamento, difficilmente però queste danno esattamente quello che ci aspettiamo, i like scarseggiano e meno ancora sono i follower, le campagne finiscono quindi per mettere in vista il nostro prodotto ma, deboli di una scarsità di persone che ci seguono, questo rimane poco interessante agli occhi del potenziale cliente.

Per ottenere visibilità bisogna per prima cosa offrire del materiale valido, qualcosa che possa spingere un utente a interessarsi a ciò che proponiamo, contenuti che invitino a seguire, ben strutturati e continuamente aggiornati. Tenere una pagina viva è infatti il primo passo per avere una pagina popolata; anche i nostri migliori risultati, tendono a svanire rapidamente se non ci dedichiamo in modo regolare a pubblicare contenuti accattivanti in quello che diventa un vero e proprio lavoro, meglio se affidato a un esperto Social Media Manager, capace di dedicarsi totalmente alla riuscita dei nostri contenuti.

Qualità senza like

La qualità purtroppo non sempre premia, o meglio, migliora la nostra situazione ma non è tutto.

Come succede nelle dinamiche sociali più classiche, un prodotto con pochi like viene generalmente snobbato dall’utenza che tende invece e a interessarsi rapidamente quando vede una base di interesse da parte della comunità. Ecco quindi che entrano in campo i like a pagamento, pacchetti capaci di far crescere il nostro business online e di scatenare una reazione a catena dove, attraverso like otterremo maggiore visibilità, nuovi follower e una maggiore utenza. È a questo punto che i contenuti faranno davvero la differenza, in piedi su una base solida, avremo infatti la possibilità di offrire i nostri prodotti, attirare nuove persone e creare il nostro sistema social efficiente capace di veicolare davvero ciò che desideriamo, grazie anche alla forza di mi piace, commenti e condivisioni.

Per ottenere questo tipo di servizio esistono siti come Social Media Daily che ci permettono di guadagnare un buon seguito e di rafforzare quindi il nostro sistema social.

L’acquisto di follower e like è una delle strategie statisticamente più valide per la promozione dei nostri prodotti web, l’autorità offerta da una buona base di utenza permette infatti di massimizzare i nostri risultati e di iniziare a fare sul serio, scavalcando la concorrenza e mostrando un prodotto forte e deciso.

Questo vale per qualsiasi cosa stiamo veicolando, anche nel caso di aziende già affermate, non è infatti bello vedere il nostro brand associato a un profilo disabitato, e finisce, di contro, per creare un pubblicità negativa da cui sarà difficile liberarsi.

Il mondo social come nuova frontiera del marketing

Come già detto, l’anima del web sono diventati i social, con piattaforme come Facebook che si trasformano nella principale fonte di intrattenimento e informazione internet per milioni di persone, realtà capaci di muovere enormi masse, creare movimenti, unire persone con gli stessi interessi e crearne di nuovi. Non mancano personalità e aziende che sono nate e hanno visto il loro straordinario successo muovendosi solo ed esclusivamente su base social, basti pensare a star del web, autori di fumetti, illustratori, videomaker, scrittori ecc.

Internet, nella sua incarnazione social è un territorio nuovo anche se già assodato, dove è possibile ottenere un successo inaspettato, qualcosa di totalmente impensabile prima della rivoluzione di smartphone e app. sfruttare al massimo questa situazione è un dovere per chiunque ambisca a ottenere dei risultati in una realtà competitiva dove la rete fa da padrone e da giudice su chi avanza e chi invece rimane indietro e viene dimenticato.

Il mondo web è una incredibile opportunità, semplificata dalla presenza di aziende che lavorano per migliorare la nostra situazione, offrendoci in tempi rapidi la possibilità di crescere e far conoscere le nostre attività nel miglior modo possibile. Tra SEO, campagne, acquisto di follower per Youtube e le altre piattaforme, la cura del volto social del nostro business diventa più semplice e ci regala una maggiore possibilità di emergere e farci strada in mezzo a una concorrenza che, magari, non utilizza le nostre stesse tecniche.