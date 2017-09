Ciclismo Uisp, a Campi la Festa della Bicicletta e la Crono campiense

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si preannuncia un fine settimana intenso per gli appassionati di ciclismo salentini.

Domani e domenica prossima, infatti, Campi Salentina ospiterà la “Festa della Bicicletta” e la “Crono campiense”, cronometro individuale valida come prova unica del campionato regionale Uisp.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Ciclisti Campi, prenderà il via domani con la “Festa della Bicicletta”, in piazza Libertà. In programma una gimcana dei bambini (a partire dalle 16,30), con consegna della “Ciclopatente”; una mostra di bici d’epoca e personalizzate; una mostra fotografica tra passato e presente; l’allestimento di uno stand con esposizione di bici; lo show bike trial.

Domenica 17 settembre, poi, spazio all’appuntamento agonistico con la 4^ “Crono campiense”, cronometro individuale valida come prova unica del campionato regionale Uisp, con partenza da viale Nino Di Palma (nei pressi della Compagnia dei Carabinieri). Il raduno è fissato alle 8, la partenza avverrà alle 9,30, cerimonia di premiazione prevista per le 12,30. La gara è inserita nel ricco programma stagionale della Lega Ciclismo Uisp di Lecce. Ospite d’onore della manifestazione sarà Luca Mazzone, che ha conquistato due medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro. Presente anche Samuele Cogo, campione Uisp di trial bike.

C’è grande attesa a Campi Salentina per questa manifestazione, che con il passare degli anni ha coinvolto l’intera cittadinanza come spiega Carlo Tricarico, presidente dell’ Asd Ciclisti Campi che ha organizzato l’evento. “Nelle ultime edizioni il bilancio è stato decisamente positivo – sottolinea Tricarico -. La manifestazione era nata solo come gara a cronometro. Poi lo scorso anno abbiamo deciso di organizzare anche la “Festa della bicicletta”, per coinvolgere sempre più persone e per lanciare così nel migliore dei modi l’evento agonistico. E’ stato importante anche il cambio di location, visto che nelle prime edizioni la gara si è svolta in una zona periferica, mentre adesso si corre in una zona più centrale del paese e dunque c’è sicuramente maggiore visibilità”.

Per il presidente provinciale Uisp, Vincenzo Liaci, “la manifestazione di Campi sarà un altro momento molto significativo nel ricco calendario stagionale della Lega Ciclismo. In particolare mi piace l’idea di accompagnare la gara vera e propria con una manifestazione di eventi collaterali come la Festa della Bicicletta”.