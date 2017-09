Cgil, al via le “Giornate” leccesi con Camusso: “Qui accoglienza e voglia di cambiare”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Alla presenza del segretario generale Cgil Susanna Camusso si è aperta la quarta edizione delle Giornate del Lavoro, la festa nazionale che il sindacato confederale tiene anche quest’anno a Lecce.

“Tra le altre ragioni del nostro ritorno a Lecce c’è l’accoglienza”, ha evidenziato Camusso, che ha lanciato un monito, poi, sulla necessità di riscoprire un linguaggio “che ci permetta di stare insieme”, anche con riferimento ai fatti di cronaca che hanno visto come vittime le donne. “Le parole sono importanti per dire” solidarietà, rispetto, riconoscimento. Abbiamo sentito linguaggi e commenti che ci hanno fatto inorridire”, ha aggiunto.

L’evento di inaugurazione – organizzato nel Teatro Apollo in via Trinchese – si è aperto con i saluti di Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil di Lecce, che ha ringraziato il sindacato nazionale per il ritorno a Lecce e ha rilanciato sui temi della violenza delle donne, dell’occupazione in provincia, dei giovani, delle ombre nel comparto turistico.

Quindi sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente della Provincia Antonio Gabellone, il sindaco della città di Lecce Carlo Salvemini.

Al centro della tre giorni i temi del lavoro, dei diritti e delle grandi trasformazioni sociali ed economiche. Il titolo della quarta edizione è “Il futuro del lavoro dopo l’era della disintermediazione”.

Nel corso della manifestazione sono previsti incontri e dibattiti con ospiti del mondo politico e sindacale, rappresentanti delle istituzioni, lavoratori e studiosi, che si terranno nelle piazze, nei palazzi storici e nelle sedi istituzionali del centro storico. Sono in programma anche iniziative culturali e momenti dedicati all’arte e alla musica.

Camusso, in relazione alla scelta del luogo per l’inaugurazione, ha evidenziato come occuparsi di una città significhi anche “mantenere aperti gli spazi culturali”. Ha poi evidenziato l’importanza di ridare al Paese la sua veste di “inventore” e non solo di “produttore” e ha sottolineato come, per creare lavoro, siano essenziali, tra l’altro, “gli investimenti sulla ricerca”. Fermandosi a interloquire con i giornalisti prima dell’incontro di apertura, ha rilevato come Lecce sia “una terra straordinaria, accogliente, che traduce questa sua capacità di accoglienza in una voglia di cambiare le cose, di non continuare a essere terra dei caporali o di disoccupazione, ma terra del lavoro di qualità, del cambiamento, dell’utilizzo positivo delle risorse”. Il titolo delle giornate si riferisce al fatto che “vogliamo provare a rimettere le cose al loro posto, innanzitutto rimettendo al centro il lavoro e la sua qualità”.

“Lecce è invasa da tantissimi compagni e compagne provenienti da tutta Italia”, ha detto ai microfoni dei giornalisti Emiliano, a margine dell’inaugurazione. “S si apre un autunno che definirei caldissimo, si tratta di regolare in questo Paese la questione del lavoro sulla quale qualcuno insiste pensando di avere risolto ogni problema con il jobs act. Sappiamo che cosa il jobs act ha portato, la precarietà che si è diffusa ovunque. Il provvedimento non ha minimamente influito sulla promozione dell’economia italiana, piuttosto ha reso ancora più fragili i rapporti di chi aveva già rapporti di lavoro fragili, senza, peraltro, particolari vantaggi sulle imprese”. Riferendosi, poi, alla sua doppia veste – governatore e anche datore di lavoro – ha aggiunto: “La Cgil è un sindacato presente, capillarmente capace di battaglie importanti, mi ha messo spesso in difficoltà, ma so anche che nella tradizione sindacale italiana c’è pure una considerazione sugli interessi generali del Paese, non c’è solo una visione corporativa. Questo fa della Cgil – è stato il suo monito – un riferimento ineludibile per chiunque abbia la pretesa di fare politica in questo Paese, tutti coloro che hanno pensato di mettere a tacere questa gente si sono sbagliati“.