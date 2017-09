Volley, premiate le eccellenze pugliesi. Tanti riconoscimenti per i salentini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si è svolto domenica 10 settembre presso il Grand Hotel la Chiusa di Chietri, il primo appuntamento con la premiazione delle eccellenze del volley di Puglia, occasione per consegnare un riconoscimento a chi nella passata stagione si è distinto per meriti sportivi in Italia e nel mondo.

Davanti ai vertici della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo (Presidente) e Giuseppe Manfredi (Vice Presidente), e di fronte alle telecamere di FIPAV Puglia che hanno trasmesso in diretta streaming l’intero evento, dopo un momento di dibattito sulla situazione del volley in Italia e in Puglia, si è proceduto alla consegna dei premi a società, tecnici, dirigenti e atleti che hanno raggiunto obiettivi rilevanti nella stagione 2016-2017.

E’ possibile rivedere l’intero incontro sul canale youtube del CR FIPAV Puglia all’indirizzo: https://youtu.be/bosNHy79070.

Questo l’elenco dei premiati:

1. BCC Castellana Grotte (Società – promozione dalla A2 alla SuperLega maschile)

2. Real Volley Gioia (Società – promozione dalla B alla A2 maschile)

3. Sebilot Manfredonia (Società – promozione dalla B2 alla B1 femminile)

4. Libera Virtus Cerignola (Società – promozione dalla B2 alla B1 femminile)

5. Tecnomaster.biz Cerignola (Società – promozione dalla C alla B2 femminile)

6. Appia Project Mesagne (Società – promozione dalla C alla B2 femminile)

7. Erredi Ass.ni Taranto (Società – promozione dalla C alla B maschile)

8. Libellula Fulgor Tricase (Società – promozione dalla C alla B maschile)

9. Materdominivolley.it Castellana Grotte (Società – campione d’Italia U16 – giovanile)

10. Green Volley Francavilla (Società – campione d’Italia U13 3×3 – giovanile)

11. Aurispa Alessano (Società – Campione Boy League – giovanile)

12. Massimo Colaci (Atleta – argento olimpico con l’Italia nel 2016)

13. Stefania Sansonna (Atleta – Campione d’Italia con Novara)

14. Reka Orsi Toth (Atleta – Campionessa d’Italia U19 e U21 beach nel 2017)

15. Ludovico Scardia (Atleta – Campione d’Europa U17)

16. Piervito Disabato (Atleta – Campione d’Europa U18)

17. Maurizio Canessa (Arbitro – Promosso in prima fascia, primo livello – SuperLega)

18. Mirko Corsano (Tecnico – argento olimpico nel 2016 con la nazionale italiana)

19. Pino Lorizio (Tecnico – Promozione in SuperLega con la BCC Castellana Grotte)

20. Vincenzo Fanizza (Tecnico – Scudetto U16, U13 3×3 e Boy League)

21. Antonello Andriani (Tecnico – Scoutman campione di Francia)

22. Fefè De Giorgi (Tecnico – Scudetto e Coppa in Polonia)

23. Marino Pellico (Dirigente – Per l’eccellente carriera dirigenziale)

24. Michele Miccolis (Dirigente – Risultati ottenuti con la Materdominivolley.it Castellana Grotte)

25. Gigi Dell’Anna (Dirigente – Resp.le squadre nazionali beach volley FIPAV)

26. Giuseppe Manfredi (Dirigente – Vice Presidente Vicario FIPAV.