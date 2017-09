Tour di Salvemini nelle scuole, cenno alla vicenda di Specchia: “Riflettete sul senso delle relazioni umane”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Prosegue il giro dei rappresentanti dell’amministrazione comunale nelle scuole leccesi per dare il benvenuto ai bambini e ai ragazzi che iniziano il loro percorso formativo e per augurare loro buon anno scolastico.

Questa mattina il sindaco Carlo Salvemini, l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Guida e la dirigente di settore Anna Maria Perulli hanno incontrato i docenti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ammirato-Falcone”. In un clima di festa, i ragazzi si sono esibiti in una performance di percussioni e in brevi sketch per raccontare lo spirito con cui si apprestano a questa nuova avventura educativa.

“Oggi per la comunità scolastica salentina è una giornata triste – dichiara il sindaco Salvemini, facendo riferimento all’assassinio della 16enne Noemi Durini – Quando entrerete in classe sicuramente parlerete con i vostri insegnanti di un episodio orribile che è avvenuto non lontano da noi, una vita spezzata per una ragione incomprensibile. Con loro dovrete riflettere sul senso e il valore di una comunità, sul senso delle relazioni umane, sul significato dell’affettività e del rispetto che dovete sempre gli uni agli altri”.

“Da parte nostra, come amministrazione, lavoreremo affinché siano garantiti nelle scuole, che sono presidi della cittadinanza, le condizioni migliori per potersi sentire riconosciuti come titolari di diritti. Voglio ricordarvi di tenere sempre in mente il senso dell’istruzione che è un patto fiduciario che voi dovete, insieme alle vostre famiglie, siglare ogni giorno con la dirigente e con gli insegnanti. Abbiate fiducia in loro sempre, anche quando pensate che stiano sbagliando o che siano particolarmente severi o che non riconoscano i vostri talenti. Si cresce anche così, accettando piccole incomprensioni ma mostrando sempre fiducia nelle istituzioni e in chi le rappresenta. La scuola la fanno gli insegnanti. Buon inizio e buona scuola a tutti “, ha concluso il primo cittadino.

“Stiamo cercando di modificare la percezione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione – dichiara l’assessore Patrizia Guida – Vogliamo che ciascuno di voi, insegnanti, alunni e genitori, pensiate all’Assessorato alla Pubblica Istruzione come a una seconda casa, alla casa degli studenti di Lecce, un luogo che vi appartiene e che vorremmo rendere fruibile a tutti non solo per le faccende amministrative. Vorremmo avviare questa trasformazione anche attraverso una serie di iniziative a latere del percorso didattico che la scuola fornisce“.

Martedì 19 settembre alle ore 9 il sindaco Salvemini e l’assessore Guida incontreranno gli studenti e i docenti della scuola primaria “Edmondo De Amicis“.