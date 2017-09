Settimana europea della Mobilità: Lecce aderisce. Iniziative dal 16 al 22 settembre

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Lecce aderisce alla Settimana Europea della Mobilità.

Promossa dalla Commissione Europea e condivisa anche dal Ministero dell’Ambiente, l’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile per gli spostamenti quotidiani.

Ben 77 le città in Italia che hanno scelto di condividere il proprio calendario di iniziative sul sito internet http://mobilityweek.eu/.

Dal 16 al 22 settembre in città ci saranno tavole rotonde, biciclettate e spazi di informazione.

Il programma della Settimana Europea della Mobilità a Lecce è nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco – e assessore alla Mobilità – Carlo Salvemini, i dirigenti e i funzionari del Settore Mobilità e Trasporti e le associazioni che in città si spendono per la promozione del trasporto sostenibile e dell’utilizzo della bicicletta: Contropedale, Progetto Ciclop Contropedale, Progetto Ciclopica, Fiab Lecce Cicloamici, Salento Bike Fest, MO.Bici, Avvocati in bicicletta, Zemove, Una buona storia per Lecce, Ruotando, Salento Bici Tour e Manifatture Knos.

Sabato 16 e domenica 17 settembre la città di Lecce sperimenterà dalle ore 8.00 del 16 alle 24.00 del 17 la chiusura al traffico veicolare di un’ampia area corrispondente al centro storico, che sarà interessato da una chiusura totale al traffico.

Durante le giornate ecologiche verso il centro storico Sgm metterà a disposizione due linee di autobus gratuite dalle 10 alle 24. La linea verde si muoverà lungo un percorso che conduce dal Foro Boario al centro storico, la linea blu andrà da Settelacquare al centro. La ciclofficina popolare “Ruotando” metterà a disposizione gratuitamente delle biciclette per raggiungere il centro storico a chiunque lascerà la propria automobile nel parcheggio delle Manifatture Knos, in via Vecchia Frigole, dove l’associazione ha la sua sede. Sarà, inoltre, possibile noleggiare gratuitamente delle automobili elettriche messe a disposizione dalla società Zemove srl nell’area di Torre del Parco per raggiungere il centro storico.

Dalle 9.00 alle 21 di sabato 16 settembre i parcheggi di interscambio del Foro Boario e del piazzale antistante il cimitero saranno gratuiti.

Domenica 17, dalle 10.00 alle 19.00, le associazioni Fiab Cicloamici e Ruotando metteranno a disposizione una ciclofficina in piazza Sant’Oronzo, all’interno di un gazebo informativo in sulla mobilità sostenibile. Alle 18.00 si svolgerà al gazebo la premiazione del concorso fotografico ecosostenibile “Bike to click”, indetto per coinvolgere la cittadinanza sul tema della mobilità sostenibile da raccontare attraverso le immagini, a cura dall’associazione Fiab Cicloamici”.

Sabato 16 settembre alle 9.00 dalle Manifatture Knos in Via Vecchia Frigole a Lecce partirà la prima escursione in bicicletta verso le marine leccesi. Domenica 17 settembre tre diverse escursioni partiranno dallo stesso luogo: alle 09.00 il percorso Lecce – Torre Chianca – Spiaggiabella – Bosco di Rauccio e ritorno; alle 11.00 il percorso Lecce – Frigole – Bacino di Acquatina e ritorno; alle 13.00 il percorso Lecce San Cataldo e ritorno.

Mercoledì 20 settembre l’associazione “Salento Bici Tour” offrirà un tour gratuito nei luoghi della “Lecce Futura”, una escursione che partirà dal check point dell’associazione in via Palmieri 32 e attraverserà le periferie della città.

Sempre mercoledì alle 11.00, presso gli Uffici di Zemove, via Colonnello Costadura n. 29, si terrà una mattinata di co-working durante la quale saranno presentati dati sugli spazi pubblici da mettere a disposizione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile per una convivenza pacifica tra pedoni, ciclisti ed automobilisti, a cura della Società Zemove srl.

Giovedì 21 settembre dalle 18.30 all’Open Space di Palazzo Carafa l’Amministrazione Comunale convoca gli stati generali sulla mobilità sostenibile: a progettisti, portatori d’interesse, rappresentanti di ordini professionali e associazioni sarà dato lo spazio di cinque minuti per esporre proposte utili a migliorare la mobilità urbana.

Sempre giovedì si svolgerà il “Bike to School”, pratica che consente agli alunni degli istituti scolastici di raggiungere in sicurezza a bordo di una bicicletta la propria scuola. Vi aderiscono: scuola primaria di viale Roma e Scuola Primaria di via Carrara, a cura dell’associazione “Una Buona Storia per Lecce”; scuola primaria di Via Diaz, a cura dell’Associazione “FIAB Cicloamici Lecce”; scuola primaria di via Cesare Battisti, a cura dell’associazione “MO.Bici”; scuola materna di Via Delle Anime, a cura dell’Associazione “Ciclopica”.

Venerdì 22 settembre il “Bike to Work”: coordinati da una associazione, dipendenti di aziende o liberi professionisti condividono un percorso ciclabile sicuro per raggiungere il proprio posto di lavoro pedalando. Vi aderiscono: avvocati con punto informativo presso il tribunale di via Brenta, coordinati dall’associazione “Avvocati in Bicicletta”; dipendenti del Comune di Lecce con punto informativo in piazza Sant’Oronzo, coordinata dall’associazione “FIAB Cicloamici Lecce.