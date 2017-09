Schianto fatale tra auto all’incrocio sulla Lecce-Frigole: muore sul colpo 88enne

Share 0 Share 0 Share 0

FRIGOLE (Lecce) – Il violento schianto sull’incrocio maledetto lungo la via per il mare ancora una volta si è rivelato fatale. A perdere la vita nell’ennesimo tragico incidente avvenuto lungo la Lecce-Frigole è stato l’88enne leccese Giovanni Errico, deceduto sul colpo in seguito all’impatto violento tra la sua Hyundai Atos ed una Fiat Palio station wagon.

Teatro dello scontro è stato l’incrocio con via Roggerone, già in passato protagonista di tragedie stradali. Erano le 14.30 circa quando la Fiat, condotta da un 54enne di origini albanesi, avrebbe colpito in pieno il veicolo dell’anziano diretto a Frigole.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, pare che la parte anteriore della station wagon si sia schiantata contro la fiancata sinistra della Atos che, in seguito al violento impatto, è stata sbalzata per diversi metri dalla strada nelle campagne circostanti. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena sono subito intervenuti in soccorso dei feriti, lanciando poi l’allarme. Sul posto sono approdate le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco che si sono occupati di liberare l’anziano dalle lamiere dell’auto.

I sanitari hanno tentato tutte le manovre di rianimazione possibili ma per l’88enne non c’era già più nulla da fare. Gravi, invece, sono apparse le condizioni del conducente dell’altra auto, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Sul luogo del sinistro sono poi intervenuti gli agenti della polizia municipale di Lecce che hanno effettuato i rilievi e messo sotto sequestro entrambi i mezzi che saranno utili per le indagini.

Non è la prima volta che l’incrocio con via Roggerone si trasforma nel teatro di un incidente mortale. L’ultimo risale al luglio 2015 quando un 28enne di Frigole perse la vita in seguito allo schianto in scooter contro un Fiat Doblò. Proprio per via della sua pericolosità, più volte sono stati lanciati appelli affinchè si provvedesse ad un’opera di messa in sicurezza dell’incrocio, che, a pochi minuti dall’ennesima tragedia, sono tornati a farsi sentire.

“È successo ancora. Non possiamo accettarlo. L’ennesimo incidente sull’incrocio di via Roggerone è costata un’altra vita. Un incrocio maledetto e pericoloso, per il quale sono state fatte varie richieste di messa in sicurezza e segnalazioni agli enti competenti”. A parlare sono Mauro Giliberti, consigliere comunale d’opposizione, Francesca Lubelli, Alessio Poso, Michelino Ricci e Salvatore Palano, che commentano l’episodio tornando a chiedere un intervento risolutivo per la sicurezza stradale lungo questa arteria.

“Chiediamo ancora una volta, e sempre con spirito costruttivo, l’intervento congiunto delle istituzioni Comune e Provincia di Lecce, affinché venga convocato un tavolo tecnico per varare la migliore soluzione, al minor costo possibile, che garantisca un rallentamento della velocità in prossimità di questo incrocio. Un’intera estate è trascorsa invano” concludono.