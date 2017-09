“Scarico zero”, c’è l’ok del Commissario: “Pace fatta tra Nardò e Porto Cesareo”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’/PORTO CESAREO (Lecce) – “Una vittoria per l’ambiente” che, peraltro, “suggella la pace tra Nardò e Porto Cesareo“.

La “svolta” sull’annosa questione dei reflui emerge dalla riunione odierna al Ministero dell’Ambiente, come reso noto da un comunicato diramato dall’amministrazione comunale di Nardò.

“Scongiurata la condotta sottomarina, si dà il via al nuovo progetto, ovvero un impianto a scarico zero“, si spiega.

Il Commissario straordinario unico in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue Enrico Rolle, “ha apprezzato fortemente – si prosegue – la proposta che porterà all’eliminazione totale dello scarico di reflui in mare, salvo che in particolari condizioni di emergenza (pioggia intensa e particolare abbondanza di acqua, come in inverno) quando in mare finirebbe esclusivamente acqua già depurata”.

Dal tavolo tecnico sarebbe venuta fuori anche una decisione “importantissima”, in quanto “il Commissario ha autorizzato Aqp a rescindere il contratto relativo alla condotta (già appaltato)“.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano all’unisono il sindaco di Nardò Pippi Mellone ed il sindaco di Porto Cesareo Salvatore Albano – perché in questa maniera si supera una innaturale conflittualità tra due territori che hanno storia e prospettive comuni”.

Come si sottolinea nella nota, allo studio di fattibilità preparato dalla Regione Puglia dovrà seguire in tempi brevi “tutto ciò che è previsto dall’Iter legislativo per consegnare al territorio un impianto all’avanguardia”.

“Per Porto Cesareo – aggiunge Albano – si apre una nuova fase di tutela dell’ambiente e di arricchimento della città, che potrà conquistare un servizio atteso da anni”.

“Abbiamo trovato nel presidente Michele Emiliano, nel suo capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi, nell’ingegnere Barbara Valenzano e anche nel dirigente regionale Luca Limongelli degli interlocutori eccezionali – sottolinea, dal canto suo, Pippi Mellone – che hanno messo i comuni di Nardò e Porto Cesareo nelle condizioni di superare un’emergenza che si è protratta per anni, trovando un accordo ad esclusivo vantaggio delle popolazioni e dell’ambiente e scongiurando la mannaia delle multe legate all’infrazione comunitaria”.

Prosegue, dunque, il singolare asse Mellone-Emiliano. Il sindaco di Nardò si era già speso con un pesante endorsement in favore del governatore in occasione delle primarie Pd.

Il governatore esprime “viva soddisfazione per l’esito dell’incontro odierno. La strategia di riuso adottata dalla Regione Puglia – prosegue – ottiene una nuova, autorevole, conferma”. Emiliano ringrazia quindi il prof. Rolle “per la professionalità e la sensibilità dimostrate”.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Pippi Mellone, l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio, il vicesindaco di Porto Cesareo Silvia Tarantino e i tecnici Nicola D’Alessandro e Tarcisio Basile, presenti rispettivamente per conto del Comune di Nardò e del Comune di Porto Cesareo.

