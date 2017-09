Panchina Lecce, spunta anche il nome di Fabio Liverani

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si aggiunge un altro nome alla lista dei candidati per la panchina del Lecce.

Il club giallorosso sta pensando anche a Fabio Liverani, mentre salgono le quotazioni di Domenico Toscano, che però predilige la difesa a tre mentre il modulo di riferimento del Lecce negli ultimi anni è stato il 4-3-3.

Un problema non da poco, considerato che il Lecce ha in organico solo 3 centrali over come Cosenza, Marino e Drudi, con alternative solo ragazzi Under. Toscano dunque dovrebbe cambiare le sue convinzioni tattiche.

Resta in piedi l’ipotesi De Zerbi, per il quale si deciderà tutto entro domenica. L’allenatore ex Foggia è in ballo (con l’ex giallorosso Di Carlo) per la panchina del Verona, dove Pecchia è a forte rischio e rischia l’esonero già in questo fine settimana.

I dirigenti del club giallorosso, impegnati in un giro perlustrativo per valutare altri profili, non vogliono però aspettare più di tanto. L’intenzione è quella di assicurarsi già per l’inizio della prossima settimana il nuovo allenatore che sostituirà Rizzo, dopo la parentesi Maragliulo che andrà in panchina sabato prossimo con il Rende.