Omicidio Noemi, verifiche di Ministero e Csm sull’operato della Procura minorile

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – Un femminicidio annunciato? Noemi Durini si poteva salvare? Questi sono alcuni degli interrogativi che ad un giorno dalla scoperta della tragica fine fatta dalla 16enne di Specchia, assassinata dal fidanzato 17enne reo confesso e sepolta nelle campagne di Castrignano del Capo sotto un cumulo di massi, continuano a rimanere senza una risposta.

L’idea che non si sia fatto abbastanza per impedire che si verificasse il peggio è accesa nelle menti e negli animi di tutti, soprattutto dei familiari di Noemi che ora invocano giustizia. Le violenze, anche fisiche, di un fidanzato con cui da un anno aveva una relazione tormentata e fatta di alti e bassi, di litigi e gelosie morbose, erano state denunciate dalla mamma della 16enne alle forze dell’ordine e alla Procura dei minori, anche per chiedere l’allontanamento del ragazzo dall’indole violenta e anche affetto da disturbi psichici (era stato sottoposto a due Tso). La donna aveva visto i lividi lasciati da quel fidanzato che Noemi continuava a dire di amare e che diceva di essere innamorato e si era preoccupata.

Le sue richieste d’aiuto, però, non avrebbero avuto un seguito. Alla luce del dubbio che possa non essere stato fatto abbastanza per la giovane, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha avviato una doppia verifica nei confronti dell’operato della procura dei minori di Lecce, tramite l’ispettorato accertamenti preliminari. La prima commissione del Csm ha chiesto al comitato di Presidenza l’apertura di una pratica sul caso, per indagare con l’obiettivo di comprendere se siano stati commessi errori o ci siano stati ritardi nel lavoro del pubblico ministero a cui le indagini erano state affidate.

Nel frattempo c’è grande attesa per l’autopsia sul cadavere della giovane Noemi, che verrà effettuato dal medico legale Roberto Vaglio, ancora non si sa se sabato o lunedì. L’esame approfondito permetterà di sapere come sia morta la ragazza, poiché al momento le esatte modalità dell’omicidio sono poco chiare per via del continuo cambio di versione del suo assassino. Il 17enne, ieri a lungo ascoltato nella caserma di Specchia dai carabinieri, dopo aver confessato di aver ucciso Noemi, ha infatti fornito ricostruzioni e moventi diversi e in contrasto tra loro.

Da una prima analisi esterna cadaverica il cranio della vittima risultava sfondato, probabilmente con una grossa pietra. Su varie parti del corpo, però, vi erano diverse lesioni e ferite, di cui, visto l’avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile comprendere l’origine. Anche per questo motivo è stata avanzata l’ipotesi che la 16enne possa essere stata uccisa a coltellate. E’ stato il suo stesso assassino a parlare di un coltello, che, a suo dire, la ragazza aveva con sé, con cui l’avrebbe uccisa. Questa è una delle novità emerse dall’interrogatorio fiume a cui il 17enne, assistito dal suo legale ed in presenza del pm della Procura dei minorenni, è stato sottoposto nel corso della giornata di ieri dopo la confessione dell’omicidio.

Un’altra è costituita dal movente. Mentre in un primo momento il giovane avrebbe dichiarato di averla uccisa perché Noemi voleva lasciarlo, dopo avrebbe spiegato agli inquirenti che il raptus sarebbe scaturito dalle pressioni che la fidanzata avrebbe fatto su di lui per mettere in atto l’uccisione della famiglia del 17enne, vista come un ostacolo alla loro relazione.

Se si sia trattato di un tentativo di alleggerire la sua posizione e scaricare le colpe su Noemi sarà la magistratura a stabilirlo, così come spetterà agli inquirenti chiarire quella del padre del ragazzo. Il 41enne B.M., infatti, risulta indagato per sequestro di persona e occultamento di cadavere.

Intanto il giovane assassino, che è in stato di fermo, nella tarda serata di ieri è stato condotto in una casa “protetta”. Ad attenderlo all’uscita della caserma di Specchia vi era una folla di gente inferocita che non appena l’ha visto uscire dal portone scortato dai carabinieri l’ha ricoperto di insulti, fischi e minacce. La reazione del giovane, però, non ha fatto altro che alimentare la rabbia della gente: saluti alla folla, poi persino una linguaccia, come fosse una celebrità, quasi noncurante del brutale delitto compiuto, che ha spezzato per sempre la vita di una 16enne.