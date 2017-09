L’oroscopo per oggi giovedì 14 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Oggi è il tuo giorno. Il momento in cui ti rendi conto di dover scegliere un corso in piscina o fissare un’ora quotidiana in cui correre: devi pensare al tuo corpo, alla tua forma fisica e alla salute di ogni tua cellula. Oggi lascia stare tutto e pensa un po’ a te stesso.

TORO (20 aprile – 20 maggio): A metà settimana è facile sentirsi stressati, stanchi, appesantiti. Ma se oltre a un malessere generale c’è qualche malore tipo cervicale e mal di schiena, forse è il caso di pensare seriamente a un po’ di attività fisica mirata e a qualche massaggio. Impara a volerti bene.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Arriverà o accadrà qualcosa oggi che dovrai cogliere al volo. Che sia un nuovo lavoro, un nuovo contratto, un trasferimento o altro, oggi c’è solo da rispondere ‘si’, qualsiasi cosa sia sarà un’opportunità di crescita importante. Carpe diem

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Al lavoro prova a fare il tuo con un po’ di distacco, inteso come la consapevolezza che il lavoro è importante ma che si dovrebbe lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Fuori, c’è una vita da vivere

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Grintoso come pochi, elettrico ed entusiasta, sarà un giovedì da leoni, non a caso. Al lavoro un successo via l’altro, una mega super possibilità di guadagno e nonostante ciò, in serata, la conferma che gli affetti e le persone sono per te il valore più importante.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Il lavoro diventa sempre più impegnativo e interessante, richiede sempre più impegno e tu non fatichi a sacrificare tanto del tuo tempo libero pur di poterlo fare al meglio. Fai attenzione però che sacrificando il tuo tempo libero sacrifichi anche chi in quel tempo godeva della tua presenza e compagnia. Ne vale la pena?

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Cara Bilancia, perennemente insoddisfatta anche quando i tuoi piatti sono perfettamente allineati, oggi fatti un regalo: sorridi senza motivo, emozionati per nulla, riscopri e osserva tutto il bello che hai intorno e che non vedi più. Ah, la perfezione non esiste, e se esistesse, sai che noia?

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): La giornata del rispetto. Si, tu che sei abituato a correre come un treno, sempre, e guai a chi non riesce a starti dietro, non lo consideri neanche, oggi dovrai capire che tanti risultati si possono raggiungere comunque anche rallentando un po’. Rallenta e pensa anche a tutto quello che ti perdi per strada, correndo.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Uomo o donna che tu sia, se hai un partner oggi la vostra relazione e l’equilibrio di coppia sarà messo alla prova da una donna, si, l’unica figura di donna che con il suo ruolo può far saltare i nervi a priori, lei, la suocera. Prima o poi quasi tutti ne hanno una, tu oggi dovrai ingoiare il rospo e tutto lo stagno se vuoi salvare il tuo rapporto di coppia!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Forse qualche pensiero di troppo, qualche preoccupazione seria che minerà il tuo sorriso costante.Ami prenderti cura delle persone care, parenti o amici che siano, e quando qualcosa non va ne condividi dolore e ansie. Prova a recuperare un po’ di serenità.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Quale giorno migliore per scoprire il senso profondo del termine accontentarsi? Oggi dovrai imparare ad apprezzare quello che hai. Purtroppo accadrà qualcosa che ti costringerà a ridare il giusto posto alle tue priorità

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Cocciuto come pochi, tante volte è davvero difficile spiegarti un altro punto di vista. C’è forse una situazione sulla quale ti sei incaponito e chi ti conosce sa bene che è meglio chiudere un dato discorso e non riaprirlo più onde evitare rotture.