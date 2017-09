Settimana europea della mobilità sostenibile, a Lecce le inizative di Fiab

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Condividere ti porta lontano” è il tema di quest’anno della Settimana europea della mobilità sostenibile, l’iniziativa nata per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani promossa dalla Commissione Europea, in programma dal 16 al 22 settembre.

Obiettivo dell’edizione 2017 mettere in evidenza quanto la pianificazione intelligente e l’uso dei trasporti pubblici possa rappresentare una grande fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini, oltre che un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale.

Anche a Lecce sono state organizzate iniziative dall’associazione FIAB Lecce Cicloamici.

Domenica 17 settembre, dalle ore 10 alle 19 si parte con “Bike to Click”, concorso fotografico per raccontare attraverso le immagini la mobilità sostenibile. Gli scatti dovranno rappresentare la bicicletta in un contesto visivo e paesaggistico, non necessariamente urbano, che ne valorizzi la bellezza e la funzionalità come mezzo di trasporto alternativo. Inoltre un gazebo informativo e la ciclofficina saràin piazza Sant’Oronzo per promuovere tra i cittadini la mobilità sostenibile, con particolare riguardo al cicloturismo. Inoltre saranno forniti indicazioni e consigli utili contro il furto della bicicletta.

Il 21 settembre, dalle ore 7.30 alle 8.30, il “Bike to School”: i volontari di Fiab accompagneranno da Porta Napoli gli alunni ed i loro genitori in bici verso la scuola Armando Diaz.

Il 22 settembre sarà dedicata al Bike to work. L’obiettivo principale di Bike to Work è incoraggiare i dipendenti ad utilizzare una forma più sostenibile di pendolarismo nel tragitto casa-lavoro. Durante la giornata l’associazione regalerà dei piccoli gadgets a coloro che giungeranno a lavoro in bicicletta.

Inoltre Fiab propone a livello nazionale l’iniziativa “Comuni Ciclabili” che premia i comuni che possiedono determinate caratteristiche urbane e infrastrutturali. La valutazione si avvia con l’iscrizione al sito www.comuniciclabili.it. Ai Comuni che chiedono il riconoscimento, e che dimostrano di averne i requisiti, viene dato risalto con l’assegnazione di un numero di “Bike Smile” che va da uno a cinque, sulla base dei punteggi ottenuti. Tutte le amministrazioni partecipanti riceveranno l’attestato e una bandiera da esporre con l’indicazione dei “bike smile conquistati”.