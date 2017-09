Riunione a Boncore, schiaffo a Maccagnano e veleni tra Mellone e opposizione

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Clima politico avvelenato a Nardò, con i rapporti tra maggioranza e opposizione sempre più deteriorati.

Il sindaco Pippi Mellone, con un post su facebook, accusa i consiglieri dem Lorenzo Siciliano e Daniele Piccione, i due “statisti della domenica”, di essere i “responsabili morali” di quanto accaduto nella riunione che si è tenuta ieri pomeriggio nella sede della Pro loco di Boncore nel corso della quale il consigliere di maggioranza Paolo Maccagnano è stato schiaffeggiato da una persona.

Oggetto di quell’incontro il servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti a Boncore che hanno deciso di iscriversi negli istituti di Porto Cesareo.

I due esponenti Pd, per il primo cittadino, sarebbero “propiziatori del deprecabile gesto e silenziosamente compiacenti per lo stesso. Sono la parte peggiore della nostra città, accattoni della politica che per quattro miseri voti infangano il volto civile di Nardò e della comunità neretina”.

Toni duri e accuse forti. Ma la replica non tarda ad arrivare.

Il segretario del circolo Pd di Nardò Salvatore Falconieri condanna il gesto rivolto al consigliere di maggioranza Maccagnano cui esprime “ampia solidarietà”.

Ma allo stesso tempo rispedisce al mittente le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Mellone.

“Proprio il Sindaco Mellone – rileva – con il suo modo di fare politica, con i suoi slogan elettorali, con l’arroganza di chi non cerca mai un confronto nell’interesse della città, anche in sede istituzionale, ha promesso risultati che di fatto non sono stati raggiunti, inasprendo fortemente gli animi dei cittadini. Non possono essere dimenticati i metodi – questi sì discutibili – di fare politica di Pippi Mellone che in passato, nella veste di consigliere di opposizione, non si è mai fatto problemi di coscienza nel ricorrere ad ogni tipo di espediente pur di denigrare l’avversario politico. La lezione di buona politica e di moralità, il Sindaco, forse deve rivolgerla a sé stesso”.

Inoltre, per Falconieri, “il continuo rimpasto della giunta e lo stravolgimento dell’indirizzo politico – amministrativo della Città” sarebbero proprio “l’emblematico esempio di una amministrazione allo sbando”.

Interviene anche Siciliano: “In quella riunione, alla quale tu, da Sindaco, avresti dovuto prendere parte, il clima era teso. È vero. Decine di genitori erano esasperati, stanchi. Avrei potuto fomentare gli animi, incitare la rabbia che dilagava contro la tua amministrazione, accendere i toni, ma non l’ho fatto. Perché io ero lì per trovare una soluzione. Ho portato a conoscenza di quei genitori la proposta messa in campo dal gruppo consiliare di cui faccio parte, che si sostanzia in un protocollo d’intesa tra i Comuni di Nardò e Porto Cesareo. Uno scuolabus, un singolo e misero scuolabus”.

“Mentre parlavo – prosegue Siciliano – una persona mi ha interrotto urlando, si è avvicinata a Paolo Maccagnano e gli ha tirato una sberla. Con il mio collega Daniele Piccione siamo stati i primi a condannare quel gesto. I primi ad invitarlo a denunciare quanto accaduto. Tu, invece, sei un vigliacco. Uno che fugge dal confronto. Uno che parla senza evidentemente conoscere i fatti. Dall’alto della tua stanza di Palazzo lanci ‘face-diozie’ alle quali danno credito solo i tuoi più stretti collaboratori, con compiacimenti imbarazzanti per la loro omologazione. Quasi delle clonazioni di pensiero, di frasi, di modi. La tua è una costante macchina del fango. Lo era quando sedevi all’opposizione, lo è ancor di più oggi”.

“Fino ad oggi – la considerazione di Nardò Bene Comune – maggioranza ed opposizione si sono accusati di avere opinioni diverse. Da oggi, il sindaco (o chi scrive i suoi post) accusa esplicitamente l’opposizione di essere responsabile di violenze fisiche. Da oggi il sindaco ha deciso di portare lo scontro dalle idee alla violenza fisica. Ha detto ai suoi sostenitori che sono sotto attacco di violenze fisiche. Un fatto gravissimo, che rende il sindaco responsabile di qualsiasi cosa accadrà da oggi in poi”.