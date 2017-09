Noemi, tragico epilogo: trovato il cadavere nelle campagne. Il fidanzato confessa

Share 0 Share 0 Share 0

CASTRIGNANO DEL CAPO/SPECCHIA (Lecce) – Alla fine è crollato. Il 17enne di Montesardo, iscritto questa mattina nel registro degli indagati per omicidio volontario, ha confessato di aver ucciso Noemi Durini, la fidanzata 16enne di Specchia scomparsa dallo scorso 3 settembre. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto dai carabinieri della stazione di Specchia nelle campagne di Castrignano del Capo, in un terreno situato lungo la strada provinciale che conduce a Santa Maria di Leuca in località San Giuseppe. Ad indicare il punto preciso dove cercarlo sarebbe stato proprio il giovane fidanzato della vittima, il cui cadavere era stato occultato parzialmente sotto alcuni massi.

La notizia è arrivata intorno alle 13 quando in prefettura a Lecce era in corso un summit utile a fare il punto sulle indagini e le ricerche alla presenza anche dei familiari di Noemi. Al termine del vertice avrebbero dovuto presenziare alla conferenza stampa che era stata convocata anche per lanciare l’ennesimo disperato appello con l’obiettivo di spingere chi aveva visto qualcosa a farsi avanti.

All’improvviso la tragica notizia, quella che nessuno avrebbe voluto ricevere, che ha fatto crollare anche le ultime speranze a cui i familiari e gli amici della giovane Noemi erano ancora aggrappati. A comunicare l’epilogo è stato il prefetto di Lecce Claudio Palomba, che, con la voce rotta, è intervenuto nella sala già gremita di telecamere e giornalisti per dare il terribile annuncio.

Nel frattempo il luogo del ritrovamento è stato raggiunto dal Procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris, i sostituti procuratori incaricati delle indagini, Donatina Buffelli e Anna Carbonara per le Procure dei minori e ordinaria di Lecce, il Comandante provinciale dei carabinieri Gianpaolo Zanchi e i carabinieri della compagnia di Tricase guidati dal Capitano Alessandro Riglietti.

Una prima svolta nelle indagini era arrivata già questa mattina quando il fidanzato 17enne della ragazza era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Un reato molto più pesante di quello ipotizzato all’inizio dagli inquirenti, quello di sequestro di persona, per cui si indagava però contro ignoti. Un provvedimento necessario, un atto dovuto, per consentire accertamenti tecnici più approfonditi che ora, però, alla luce della confessione, diventa un vero e proprio capo d’accusa che pende sulla testa del giovane.

E’ indagato anche il padre del ragazzo, il 41enne B.M., per concorso in omicidio volontario. Al momento non si sa quale possa essere stato il ruolo svolto dall’uomo nella realizzazione del delitto di Noemi, aspetto che spetterà agli inquirenti chiarire. Di certo, però, questa novità scaturisce dalla pista battuta sin dall’inizio dagli investigatori, quella dei dissidi familiari.

La relazione tra i due adolescenti non era ben vista da entrambe le famiglie: da una parte il padre del ragazzo che si sarebbe sempre opposto a Noemi, non facendo segreto della sua avversione, dall’altra anche i familiari della ragazza che lamentavano il carattere troppo violento e manesco del 17enne. A condurre gli investigatori a puntare su di lui i riflettori è stato in particolare un filmato registrato da una telecamere di sorveglianza di una villetta situata poco distante da casa Durini.

Nei fotogrammi si notava il passaggio della Fiat 500, sequestrata e sottoposta ad ispezione dai Ris nelle scorse ore, di proprietà della famiglia ma guidata dal ragazzo, mentre va a prendere Noemi. La ragazza è salita sull’auto, poi di lei si è persa ogni traccia. Il fidanzato è stato interrogato più volte e per ore, con il supporto di uno psicologo, perché fornisse una spiegazione di quanto accaduto dopo aver fatto salire la 16enne sull’auto.

Tante domande e tante risposte quelle date dal ragazzo, troppo confuse e contraddittorie però, tanto da levare i sospetti dei carabinieri della compagnia di Tricase che l’hanno tenuto sotto torchio. Il tutto mentre le ricerche di Noemi, la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori solo due giorni dopo l’effettiva sparizione, andavano avanti.

Vigili del fuoco, con le squadre del Saf specializzate nelle ricerche in zone impervie, le unità cinofile “molecolari”, croce rossa, forze dell’ordine, protezione civile: un dispiegamento di mezzi e uomini massiccio ha scandagliato il territorio, setacciandolo palmo a palmo senza eccezioni. Anche le grotte, le vore, i pozzi, le scogliere, nessun posto è stato tralasciato. Cinque sono state in particolare le zone battute comprese tra Specchia, Alessano, Montesardo, le grotte di Macurano e le campagne intorno a Barbarano.

Maggiori dettagli nelle prossime ore