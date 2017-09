Omicidio 16enne, il fidanzato nel mirino dei social: l’odio della rete tra insulti e minacce contro il reo confesso

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – L’odio e la rabbia di un opinione pubblica che ha già emesso la sua sentenza, sfogata con frasi forti sui social network. Il profilo Facebook del 17enne di Montesardo che, per sua ammissione, è il responsabile dell’omicidio di Noemi Durini, la 16enne di Specchia scomparsa il 3 settembre scorso, da giorni è nel mirino della rete bersagliato da quanti, colpiti direttamente o indirettamente dalla notizia, hanno voluto esprimere la propria opinione, il proprio risentimento.

Nei commenti dei post condivisi dal ragazzo, indagato per omicidio volontario, una valanga di frasi, offese, insulti e non solo, per esprimere l’avversione contro colui che è additato come un assassino. E la rete, si sa, non perdona. “Devi fare una brutta morte”, “Brucia”, “Ergastolo a questa nullità”, “Muori”: queste solo alcune delle frasi che tappezzano la bacheca virtuale del giovane, che si sono moltiplicate a partire dalla tarda mattinata quando è circolata la notizia della sua confessione.

Ovviamente l’odio dei social non ha risparmiato neanche il padre 41enne del ragazzo, anche lui iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio colposo, che è stato raggiunto sul suo profilo Facebook da messaggi dello stesso tenore.

Anche l’uomo diverso tempo fa aveva usato il social network per esprimere con un commento molto forte la propria avversione nei confronti della relazione dei due adolescenti. L’aveva fatto lo scorso 16 agosto, quando al post con cui Noemi sul suo profilo annunciava ufficialmente il suo fidanzamento al mondo dei suoi amici di facebook lui commentava: “Un cancro”.

Un amore, il loro, ostacolato, ma che durava già da un anno, celebrato dalla 16enne con un collage di foto nella giornata del 12 agosto a cui aveva allegato la frase: “E non stupitevi se siamo ancora qua, abbiamo detto per sempre e per sempre sarà”. Quasi a voler ribadire la forza del loro legame contro tutto e tutti. Qualche ombra però il loro rapporto sentimentale ce l’aveva. Ad insinuare il sospetto è stato sempre un post condiviso dall’adolescente dalla pagina “Amor de lejos, amor de pendejos”, l’ultimo sulla sua bacheca virtuale.

E’ una poesia contro la violenza sulle donne con una foto di una ragazza con il volto tumefatto: “Non è amore se ti fa male. Non è amore se ti controlla. Non è amore se ti fa paura di essere ciò che sei. Non è amore, se ti picchia. Non è amore se ti umilia…”. Dei versi che sembrano quasi profetici, alla luce degli ultimi tragici sviluppi della vicenda, e che fanno trasparire il fatto che, nonostante le apparenze e le dichiarazioni d’amore, il legame tra i due ragazzi non fosse un idillio ma vivesse dei periodi bui fatti anche di violenze. Violenze di cui i familiari di Noemi si erano accorta, anche per via dei segni che lasciavano sul corpo della ragazza, e che per questo li avevano condotti a denunciare il 17enne alla procura dei minorenni.