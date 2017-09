L’oroscopo per oggi mercoledì 13 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Passione come se non ci fosse domani! Vivi in condominio? Attento ai rumori, domani il vicinato potrebbe avere qualcosa da ridire e sarà tutta invidia! La passione quando c’è bisogna soddisfarla.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Il senso del dovere nel tuo caso vive di picchi altissimi, certe volte non sai cosa sia, altre, sfiori la perfezione. Oggi è uno di quei giorni in cui ‘prima il dovere e poi il piacere’. Il dovere ti stancherà, ma il piacere che ti aspetta come premio, merita ogni sforzo!

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Mantieni l’equilibrio oggi, tu che equilibrato non sei. Cuore, impeto e pancia come nessuno, oggi più che mai, devi contare fino a 100, ponderare e anche un po’ pensare alle conseguenze di qualsiasi parola o azione. Rifletti, gioca d’anticipo e otterrai quello che vuoi.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Riscopri le origini, recupera il tuo essere bambino, quello che sorrideva per le piccole cose, correva dietro le farfalle, si emozionava alla vista di una libellula. Guarda il mondo con gli occhi della meraviglia. Il bello è ovunque!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Come non notarti oggi? E non è questione di abbigliamento, accessori o altro, ma è tutto merito di quella strana ed emozionante luce che hai negli occhi e che non passa inosservata. Hai gli occhi accesi di chi vuole innamorarsi del mondo, di chi vuole sorprendersi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Al lavoro sei impeccabile. Oggi poi è un continuo susseguirsi di conferme e successi. Ne sei entusiasta, ma attenzione a non peccare di saccenza e a non comportarti come il verbo sceso in terra. Sei un essere umano, nasci e muori, e la tua bravura non deve mai schernire gli altri.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Hai bisogno di finire sotto le lenzuola con qualcuno! Che non vuol dire buttarti tra le braccia del primo passato sotto casa, quanto di non fare troppo il difficile, di imparare a vedere le cose che davvero sono importanti per l’alchimia di coppia. E ricorda, le persone perfette non esistono, ma esiste la passione, il sentimento, l’eros!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Capita di amare così tanto una persona da metterla su un piedistallo. Tu pensi di doverle tutto, di doverle dedicare ogni minuto della tua giornata, di essere un eletto solo perchè ha scelto te. E se l’eletto fosse lui/lei? Riprenditi il tuo tempo, pensa a te e se è amore lo scoprirai.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Beghe da risolvere con i colleghi. Nulla di tragico, ma una lunga chiacchiera, rilassata e serena, servirà ad evitare che problemi e incomprensioni diventino insormontabili. Il chiarimento è sempre fondamentale.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Urge un po’ di sport! Ti stai un tantino lasciando andare a tavola e la pancetta ne è la prova. Hai bisogno di recuperare forma, forza, elasticità, equilibrio psicofisico. Costanza e determinazione è quel che serve!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): La stanchezza lavorativa ti porta a guardare il partner sempre con gli stessi occhi. Oggi accadrà qualcosa che ti farà capire che il tuo compagno vale tanto ed è decisamente meglio di quanto pensassi. Per questo, forse, sei sul punto di prendere una decisione importante per la tua vita amorosa.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Devi continuare a scavare, ancora un po’, ancora un po’ di fatica, stanchezza, sudore e troverai quello che stai cercando. Che sia una promozione o un aumento di stipendio o un novo lavoro, la tua tenacia sarà premiata. Avanti tutta.