Coppia fa il bagno nel mare mosso: 31enne muore risucchiato dalla corrente, salva la fidanzata

UGENTO (Lecce) – Una giornata di relax al mare, un bagno nelle agitate acque salentine nonostante le condizioni avverse e la vacanza in un attimo si è trasformata in tragedia. Una giovane coppia unita dall’amore ma divisa da un assurdo destino: entrambi in balìa delle onde e delle forti correnti, lei riesce a mettersi in salvo, lui annega.

Il drammatico episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Torre Mozza, località marina di Ugento. Protagonisti loro malgrado una coppia di fidanzati in vacanza in Salento: lei di origini salentine, lui, Francesco Volturo, 31enne di Enna ma residente in Belgio.

Proprio il giovane è rimasto vittima della forza del mare, ieri particolarmente agitato, in cui nonostante le onde ed il forte vento avevano deciso entrambi di fare il bagno. E purtroppo i sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Tutto è accaduto intorno alle 15. Una volta entrata in acqua, la coppia si è allontanata troppo dalla riva, forse spinta proprio dalle forti correnti marine. A oltre 200 metri dalla terraferma si sono allarmati ed hanno iniziato a nuotare con tutte le loro forze per potersi mettere in salvo. Le bracciate della ragazza le hanno permesso, nonostante il contrasto delle onde, a trascinarsi con non poche difficoltà fino a riva mettendosi in salvo. Per il fidanzato, invece, non è andata così.

Il 31enne è stato sopraffatto dalla forza del mare che non l’ha bloccato in acqua imedendogli di raggiungere sulla battigia. Nel frattempo la giovane si è precipitata a chiedere aiuto ai bagnanti presenti a riva, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera con una motovedetta, però, il corpo del 31enne era stato già spinto a riva dalla corrente.

Affidato alle cure del 118, per lui non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di tenerlo in vita è risultato vano. La sua salma è stata condotta nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.