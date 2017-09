I ministri Orlando e Poletti a Lecce per le “Giornate” della Cgil. Vecchioni tra gli artisti

Share 0 Share 0 Share 0

BARI/LECCE – Ci saranno due ministri, Orlando e Poletti; esponenti parlamentari; quattro presidenti di Commissione parlamentare, Boccia, Bindi, Epifani e Damiano; due presidenti di Regione, Emiliano e Rossi; il sindaco di Roma Raggi e quello di Bari Decaro. E ancora il presidente di Confindustria, giornalisti, docenti universitari, lavoratori.

Un programma ricco quello delle Giornate del Lavoro, rassegna nazionale organizzata dalla Cgil a Lecce dal 15 al 17 settembre, presentata stamattina in conferenza stampa a Bari, al Castello Svevo.

“Proponiamo com’è nostra tradizione uno spazio di dibattito tra i soggetti della rappresentanza, il futuro passa da una ripresa del confronto per affrontare assieme i ritardi del Paese e trovare soluzioni per il lavoro e lo sviluppo”, ha dichiarato il segretario confederale Nino Baseotto.

Presenti i segretari generali della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, e della Camera del Lavoro di Lecce, Valentina Fragassi.

La kermesse si concluderà domenica 17 settembre con l’intervista di Ferruccio De Bortoli al segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

Lecce ospita per il secondo anno consecutivo le Giornate del Lavoro, “e questo – ha affermato Valentina Fragassi – è chiaramente un motivo di orgoglio per il nostro territorio. Una manifestazione che si svolge in una fase delicata. Il Salento è un territorio che rappresenta in piccolo tutte le contraddizioni di un Paese, che ha il suo ‘petrolio’, come si è detto più volte, nell’immenso patrimonio di beni culturali, paesaggistici e ambientali, e che dimostra di non essere ancora in grado di preservare e mettere a valore”.

Per il segretario della Camera del Lavoro salentina “la Cgil vuole essere parte di un cambiamento che si rende urgente. Siamo disponibili a dare il nostro contributo, partendo dal nostro territorio e dalla nostra città, perché si creino le condizioni per trarre valore economico e nuova e buona occupazione, attraverso le direttrici dell’innovazione, dell’ambiente e della legalità, nel lavoro e nelle istituzioni”.

“Abbiamo – ha spiegato Pino Gesmundo – la grande opportunità di lanciare dalla Puglia proposte che riguardano il Mezzogiorno, per rilanciare il tema del lavoro come centrale e dare risposte soprattutto ai giovani. La Puglia sarà al centro del dibattito politico sindacale e di questo non possiamo che essere felici e ringraziare la Cgil nazionale. Vogliamo stimolare la politica e le istituzioni a un cambio di rotta rispetto alle misure e alle attenzioni da dedicare al tema del lavoro e dello sviluppo, in Puglia, nel Mezzogiorno, nel Paese”.

Un’attenzione al Mezzogiorno ribadita dal segretario confederale Baseotto. “La scelta di Lecce e della Puglia è un segnale in questo senso, rafforzato quest’anno dalla riunione del massimo organismo dirigente della Cgil, l’assemblea generale, che il 14 e 15 si riunisce a Lecce proprio sul Mezzogiorno. Siamo in una fase del Paese in cui – lo continuiamo a dire – la chiave per affrontare la crisi e agganciare la crescita si trova anche nello sdoganare dal silenzio in cui è stato messo dalla politica il tema dello sviluppo del Sud. Questo appuntamento arriva in una fase in cui gli effetti della crisi sono ancora pesantissimi, in cui migliaia di posti di lavoro sono a rischio e in cui gli ammortizzatori sociali sono insufficienti, mentre si intravedono piccoli segnali di ripresa”.

Le Giornate saranno anche ricche di appuntamenti culturali e artistici: grande attesa per la presenza di Roberto Vecchioni.

Un momento sarà dedicato al ricordo di Bruno Trentin, storico dirigente della Cgil morto dieci anni fa.

Programma GDL Cgil