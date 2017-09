Vicenda Xylella: Abaterusso e Paolucci “Dire la verità ed agire, senza intenti propagandistici”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Bisogna poter dire la verità. Sulla vicenda della lotta alla Xylella, invece, c’è una strana gara a dire, appena appena, delle mezze verità. Il tema è complesso, ma va affrontato evitando la propaganda. Si doveva partire sin dall’inizio dal piano europeo che prevedeva l’eradicazione delle piante infette e l’istituzione a Torchiarolo del corridoio di salvaguardia, per impedire che il batterio si sviluppasse anche a nord della provincia di Lecce.” Così in una nota congiunta Ernesto Abaterusso, capogruppo Articolo Uno – Mdp – Regione Puglia, e Massimo Paolucci Eurodeputato.

“Diciamoci le cose come stanno – continuano – nemmeno il governo ha fatto fino in fondo la sua parte. E tutti – ma proprio tutti – qui da noi hanno operato, due anni fa ed in seguito, nella sostanza, perché nessuna pianta fosse abbattuta. Cedendo, la nostra comunità, ad una posizione “romantica” che ha danneggiato economia e paesaggio più di quanto non l’avrebbe fatto l’abbattimento immediato di tutte le piante infette. Questo va riconosciuto, come va riconosciuto che il Presidente della Regione ha ceduto anch’egli ad una logica di mera contrapposizione al governo, tirando la volata a certo fondamentalismo ambientalista e a posizioni antiscientifiche. Ed anche una parte della magistratura ha le sue responsabilità, nel momento in cui, sorprendentemente, ha cominciato ad indagare, sul caso, scienziati e tecnici della materia. Ma, pur riconoscendo tutto ciò, non ci sfugge che il governo non ha mai fatto la sua parte sino in fondo”.

“Il commissario – continuano – poteva agire, perché ne aveva i poteri. La sua inefficienza e l’inefficacia della sua azione hanno pesato non poco nella direzione di dare fiato allo stallo che si è determinato nella lotta al batterio. Diciamo questo perché siamo sorpresi dall’ultima presa di posizione della viceministro Bellanova. Addossare ogni responsabilità alla Regione può essere comodo ed autoconsolatorio. Può essere un pezzo di propaganda per le prossime elezioni politiche , ma non sposta di un millimetro la situazione”.

Infine, – concludono – dati i precedenti, fallimentari interessamenti del succitato esponente governativo alle più varie questioni (dalla vicenda Almaviva Roma, oltre 3000 posti di lavoro andato in fumo, manifattura tabacchi, BAT, altri 1000 lavoratori messi alla porta, alla Tap, fino all’affaire Global Med), oggi, sarebbe meglio che non mettesse affatto mano alla lotta alla Xylella, perché il risultato della sua azione sarebbe altrettanto disastroso”.