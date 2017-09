Cerignola – Nardò finisce 0-0: primo punto in campionato per i granata di Taurino

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Un Toro tutto cuore torna a casa con un punto dalla trasferta di Cerignola. Al “Monterisi” termina a reti bianche nonostante una prova positiva dei granata che ai punti avrebbero meritato più della formazione foggiana.

Cerignola alla prima assoluta stagionale dopo il rinvio dell’esordio con la Sporting Fulgor: Farina lancia in campo gli ex Benvenga e Montaldi, in panchina Vicedomini. Taurino risponde con Capristo dal 1′, nel 3-5-2 Prinari parte tra i titolari in sostituzione dello squalificato Versienti.

Pochi minuti ed ecco la prima emozione: Longo ci prova, Mirarco risponde presente. Il Toro c’è e si rende pericoloso con Bertacchi, stavolta è Abagnale a salvare in corner. Al 14′ veementi proteste granata: sulla conclusione di Prinari la sfera sembrerebbe aver varcato la linea di porta, arbitro e assistente non segnalano nulla. Il Cerignola soffre il Toro: Montladi e Iannini, entrambi appannati, ci provano ma senza fortuna e precisione. Poco dopo la mezz’ora nuovo urlo strozzato in gola per i neretini al “Monterisi”: Balistreri in contropiede, poi colpo a botta sicura, Ngom salva il risultato prima che il pallone rotoli in rete. È l’ultima emozione di un primo tempo a margine del quale il Nardò ha molto da recriminare.

Nella ripresa subito un tentativo di Prinari, diagonale a lato; dieci minuti più tardi si vede Iannini, alto dal limite. Al 57′ ancora ospiti vicinissimo al gol: corner di un ispirato Capristo, svetta Schiavino ma il riflesso di Abagnale è quello giusto. Il Cerignola fatica a prendere in mano il gioco, le geometrie granata passano invece dai piedi di Bertacchi, che sale in cattedra. Russo ci prova per i foggiani, Mirarco neutralizza senza troppa difficoltà al 66′. Un minuto dopo Farina perde Pollidori per infortunio, dentro Ciano. I ritmi calano e le occasioni scarseggiano. Il Cerignola ha le polveri bagnate, il Toro non trova il guizzo giusto. Ne viene fuori un pari a reti bianche che, a dispetto dei pronostici iniziali, lascia l’amaro in bocca agli uomini di Taurino, che probabilmente ai punti avrebbero meritato miglior sorte e che recriminano per il gol-fantasma negato a Prinari nella prima frazione.

Il Nardò esce al novantesimo con un punto che comunque nel complesso permette ai granata di riscattare lo scivolone interno dell’esordio con la Sarnese: sulla strada del Nardò, domenica prossima al “Giovanni Paolo II”, ci sarà il San Severo, reduce dal pari interno col Francavilla in Sinni.

TABELLINO: CERIGNOLA-NARDÒ 0-0

CERIGNOLA: Abagnale, Di Bari, Pollidori (67′ Ciano), Ngom (78′ Portaccio), Iannini, Longo, Montaldi (85′ Adamo), Russo Di Cillo, Benvenga (75′ Varsi), Gambino. A disp: Maraolo, Cappellari, Vicedomini, Dascoli, Russo. Allenatore: F. Farina.

NARDÒ: Mirarco, Cassano, Caporale, Capristo (92′ Cavaliere), Schiavino, De Pascalis, A. Palmisano, Prinari (78′ Gigante), Balistreri, Bertacchi, G. Palmisano (75′ De Vita). A disp: Fina, Mangione, Pirretti, Bolognese, Greco, Cicerello. Allenatore: R. Taurino.

ARBITRO: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore). Assistenti: Davide Dell’Olio (Molfetta) e Ciro Di Maio (Molfetta).

NOTE: Pomeriggio nuvoloso, temperatura intorno ai 28°, terreno di gioco in sintetico. Ammoniti: Pollidori (C). Recupero: 0’pt, 5’st.

Oronzo Cristian Guarino