Showy Boys, chiusa la prima settimana di preparazione precampionato

GALATINA (Lecce) – Grande entusiasmo e partecipazione nella prima settimana di preparazione precampionato della Showy Boys Galatina. Martedì 5 settembre si è svolto il raduno della squadra bianco-verde e nei giorni successivi i giocatori hanno alternato sedute tecniche ad allenamenti in sala pesi. La squadra maggiore in questa stagione partecipa al campionato nazionale di I° livello Serie C e, quindi, il programma e le schede di lavoro sono decisamente più impegnative. In occasione della “prima” dello scorso martedì, puntuali, i ragazzi della Showy Boys Galatina, in rigorosa tenuta bianco-verde, sono scesi in campo per dare immediatamente il via alla fase di preparazione. Dopo un breve incontro con l’allenatore Gianluca Nuzzo, la squadra è stata a colloquio con la dirigenza prima di entrare nel vivo della seduta di allenamento.

“Siamo una squadra quasi del tutto rinnovata e affrontiamo un nuovo e duro campionato ma abbiamo le idee chiare e degli obiettivi da raggiungere – ha spiegato il presidente Daniele G. Masciullo nel corso della presentazione – siamo molto fiduciosi anche se sappiamo sin da ora che dovremo confrontarci con squadre pugliesi molto competitive e in un torneo con un alto tasso tecnico. Questo non ci spaventa anzi ci offre nuovi stimoli. Siamo contenti del gruppo che si è creato in sede di mercato e soprattutto della voglia che stanno dimostrato i giocatori di mettersi in gioco, accettando la sfida sportiva così come abbiamo scelto di fare noi dirigenti”.

La preparazione proseguirà nella prossima settimana con tre sedute tecniche e due in sala pesi così come programmato dal tecnico Gianluca Nuzzo.