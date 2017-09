L’oroscopo per oggi domenica 10 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Ok, ti sei svegliato tardi, non avevi voglia di mettere la sveglia, ma adesso ti tocca fare i conti con tutte le piccole fastidiose faccende di cui devi occuparti prima che la tua testa cominci a pensare a lunedì, al lavoro e ai mille impegni che ti aspettano. Unica distrazione concessa oggi? La passione…

TORO (20 aprile – 20 maggio): Forse un pò di meritato riposo, o solo un pò di lentezza, o forse solo del tempo per fare quello che vuoi, quello che ti va secondo i tuoi tempi. La ritrovata armonia con il partner tingerà una normale domenica di settembre di rosso intenso.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Domenica di relax, tutto dedicato a quello che vuoi fare da tempo e che rimandi inesorabilmente. Che sia un pic-nic con gli amici, un aperitivo in riva la mare, un film spiaggiato sul divano, sarai esattamente dove vorrai essere. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Domenica in movimento, a partire dall’attività fisica che farai appena sveglio, senti il bisogno di stancarti fisicamente tu ce sei sempre impegnato a lavorare a stancarti mentalmente. La giornata proseguirà serena, anche se dubbi, domande e progetti futuri sono sempre li che bollono e ribollono in pentola.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Svegliarsi con la calma e il relax di chi sa di non avere grandi impegni e ricevere una telefonata per una gita fuori porta non programmata, estemporanea e alla quale non puoi dire di no. Potrebbe accadere proprio così o in altri mille modi, ma qualcosa di bello sconvolgerà la tua domenica di relax.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Domenica indimenticabile, ti sveglierai con gli occhi a cuore, sorridenti di quella profonda serenità che neanche il pranzo da tua suocera potrebbe scalfire. Goditi questa sensazione di leggerezza. Domani comincia una nuova intensa settimana.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Oggi senti il bisogno di farti un regalo, e così sarà. Cederai finalmente alla tentazione di un acquisto rimandato da tempo ma che adesso non può più aspettare, del resto puoi permettertelo e poi si lavora anche per togliersi qualche sfizio e mica solo per pagare tasse e mutui! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Ci sono treni che passano una volta nella vita, che forse potrebbero anche ripassare, forse, un giorno, ma che senza riflettere molto vanno presi al volo fosse anche solo per non avere rimpianti. E poi si può sempre scendere. Salirai sul tuo treno? L’accendiamo?

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Hai mai pensato di iscriverti a un corso di giardinaggio o magari di orto? Hai mai provato a coltivare qualcosa fosse anche qualche spezia sul balcone di casa? Oggi avresti bisogno di sporcarti le mani di terra, di toccare la terra per ritrovare un pò di concretezza.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Forse senza volerlo e senza accorgertene farai o dirai qualcosa che irriterà il partner. Se sei un uomo e se il tuo partner è una donna, potresti anche non aprire bocca e irritarla lo stesso. Calma e sangue freddo, chiunque sia il tuo partner la questione si risolverà in camera da letto (o dove riterrete opportuno).

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Non c’è nessuno che ti porti la colazione al letto? Allora è il giorno giusto per cercare il lui o la lei che possa farlo. E se hai già un partner, forse è il caso di capire se questa storia vale la pena di essere vissuta, ancora. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Domenica di ripresa, sei lento, stanco e appesantito. Non hai molta voglia di osare e di spingerti anche solo fuori dalla porta di casa. Ti aspetta una settimana ricca di cose e persone. Restare a letto o sul divano anche oggi non è poi una cattiva idea.