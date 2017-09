L’oroscopo della settimana dal 10 al 17 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): La settimana dell’alternanza. Passerai da giornate no a giornate adrenaliniche, da giornate asentimentali a giornate cariche di amore e passione, dalla più profonda concentrazione lavorativa al rischio di sembrare superficiale e distratto. Amici e parenti, giovani fiamme o focolai accesi da tempo riusciranno in qualche modo a dare una nota positiva anche a giornate non particolarmente entusiasmanti. Certo per superare i momenti no, prima di tutto dovrai volerlo. Stabilità e soddisfazione economica.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Tante cose non andranno esattamente come vorresti. Al lavoro è tutto sempre troppo uguale, e forse finalmente capirai che è ora di cambiare, di cambiare proprio vita o di metterti in gioco in altre realtà e situazioni, o in altri paesi. Settimana di scelte. Non sapendo cosa ti riserva il futuro, evita grosse spese, rimanda acquisti impegnativi e in generale se puoi risparmiare è tanto meglio. Prenditi cura di te. Hai bisogno di fare movimento, di stancarti fisicamente. Prenditi cura del tuo corpo e del tuo benessere.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Attenzione, fai molta attenzione a chi cercerà di superarti o comunque di metterti in difficoltà al lavoro, i tuoi successi proprio non piacciono a qualcuno. Nonostante questo, certo mancherà la serenità, ma sarà una settimana di successi professionali, forse di risposte attese o comunque di nuove possibilità per un futuro neanche troppo lontano. Fuori dal lavoro, tutta la tua sfera sentimentale, relazionale, emozionale, vivrà un periodo di particolare serenità, con picchi di felicità pura. Organizzare un weekend fuori è sempre un’ottima idea!

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Settimana grigia o forse solo troppo piena di cose da fare, appuntamenti, impegni, faccende domestiche, familiari, beghe da risolvere. Certo nulla di irrisolvibile, anche se Mercurio e Venere non saranno particolarmente collaborativi. Questo forse ti renderà un tantino nervoso il che non aiuterà i rapporti amorosi e interpersonali, preferirai un pò di sana e meditativa solitudine. ‘Datemi un weekend e vi solleverò il mondò, sabato e domenica di scoppiettante ripresa!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Tu che troppo spesso sei impegnato e tutto concentrato sul tuo ego, tu che più di quanto credi devi i tuoi successi, o almeno gran parte di essi, alle relazioni, agi affetti, alle persone che ti gravitano intorno, questa settimana sperimenterai il senso della gratitudine. Impara a dire Grazie, non è mai troppo tardi e per ogni Grazie che dirai tu sentirai ‘l’altro’ legato a te per sempre. Concentrati oltre che sul lavoro anche sulla famiglia, sui parenti e gli amici più cari… i rapporti vanno coltivati e cementificati sempre! Inaspettate faccende da gestire come piccoli traslochi, spese extra, sistemazioni varie saranno tutte gestibilissime!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Al centro della tua settimana ci saranno le persone, le relazioni, la capacità di creare sinergia, la capacità di riconoscersi e prendersi. Che sia amore, amicizia, lavoro, questa settimana imparerai, nonostante il tuo scetticismo, che c’è ancora qualcuno per cui una stretta di mano vale più di ogni parola scritta. Questa settimana, cosa rara per te, riuscirai a vedere il bello che ti circonda. Prendilo e fanne buon uso. Questa settimana potrai concederti spese extra, che sia un weekend fuori o qualcosa che vuoi regalarti da tempo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Sei stufo. Nonostante tu faccia esattamente il lavoro che vuoi, nonostante tu stia vivendo cose e situazioni che in gran parte hai scelto, sei generalmente stufo. Il ritorno dalle vacanze ti ha lasciato addosso una strana malinconia, situazione decisamente accentuata se vivi lontano dalla tua famiglia. La lontananza geografica dai tuoi affetti più sinceri ti pesa sempre di più, e forse è il caso di fermarti e decidere cosa fare. Per il resto le occasioni per divertirti, essere in ottima compagnia e organizzare serate pazzesche non ti mancano. Certo non aspettare più che le cose semplicemente accadano. E poi, prenditi cura di te, rilassati, riposati. Terme?

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): La settimana delle opportunità. Tutto sta a saperle cogliere. Per i single nuove avventure in arrivo e tanta voglia di lasciarsi andare; anche per chi ha un partner ‘nuove avventure in arrivo e tanta voglia di lasciarsi andarè ma sarà meglio non farlo! Pensa sempre bene a quello che hai e che rischi di perdere, e ragiona di conseguenza. Opportunità professionali o in termini di crescita professionale o di cambio di lavoro. E se arrivasse una di quelle offerte della serie ‘dentro o fuorì? Saresti disposto a impacchettare cose e affetti e cambiare decisamente vita? I cambiamenti sono all’ordine della tua settimana.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Settimana positiva, forse qualcuno di voi sta per partire per le tanto meritate ferie. Tu tendenzialmente ami la tranquillità, motivo per cui non ami le ferie ad agosto, quando ovunque sia la meta la confusione è garantita. Sul lavoro come al solito filerà tutto liscio, ti impegni, ti appassioni, ti piace quello che fai e cerchi di dare sempre il meglio. Qualche ansia dovuta a clienti o progetti un pò fastidiosi, ma nulla che non si possa risolvere. Imprevisti economici: tasse arretrate, bollette oversize, spese indispensabili ma non preventivate certo non ti faranno sorridere, ma il tuo essere più formica che cicala ti farà accusare il colpo senza grossi strascichi. Positività!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Qualche nuvola all’orizzonte, nonostante tu sia uno dei segni più sorridenti dello zodiaco. Qualche seria preoccupazione ti toglie un pò il sonno, forse una persona a te molto vicina sta attraversando un brutto momento, forse problemi di salute, in ogni caso tu stai cercando di fare l’impossibile per stargli vicino ma non puoi fare miracoli. Non sei sereno e questa settimana un filo di tristezza nei tuoi occhi ci sarà sempre. Il lavoro ti distrae e per fortuna non subisce battute d’arresto. Una serata organizzata all’improvviso tra amici ti farà riconquistare un pò di serenità. Se hai un partner questa settimana amerai come mai prima, con una intensità e un coinvolgimento fortissimo.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Non tutto andrà come vorresti, anzi, quasi nulla andrà secondo i tuoi piani e progetti, nonostante una attenta analisi e pianificazione. Devi però vivere la settimana a cuor leggero, con entusiasmo, passione, e senza alcuno sconforto perchè nonostante qualche imprevisto tutto tornerà al suo posto e magari farai più fatica, ma raggiungerai ugualmente gli obiettivi che ti sei prefisso. Forse arriverà l’amore. Forse una storia arriverà al capolinea, forse dovrai lasciare un lavoro che conosci alla perfezione per sperimentarti in un altro campo. Quello che non deve mai mancare questa settimana è l’impegno e la serietà.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Se nel weekend sarai calmo, sereno, amabile nonostante qualche pensiero, a partire da lunedì sera sarai a dir poco intrattabile. Come una doccia ghiacciata dovrai finalmente aprire gli occhi su chi fino ad oggi hai sottovalutato o sopravvalutato. Questioni di soldi ed eredità ti faranno capire che i parenti sanno essere serpenti e che c’è chi pur di fare i suoi interessi e nuocere te è disposto a rinnegare anche i più importanti legami di sangue. Sei un buono, ma sei anche furbo, motivo per cui non resterai con al coda tra le gambe. Zabaione a colazione ogni giorno, ti serve forza ed energia per una settimana fisicamente impegnativa.