L’oroscopo per oggi sabato 9 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): E’ arrivato il weekend, il relax e la pace anche. Almeno speri. In realtà sai bene di aver rimandato a sabato e domenica tanti impegni e già oggi ti sta salendo un pochino di ansia. Non deconcentrarti. Goditi il venerdì, pensa ad organizzare una serata in grande stile.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Cerca di non irritare il partner o qualcuno in famiglia, calma i tuoi modi e i tuoi gesti, la tua irruenza inspiegabile ha bisogno di essere domata soprattutto se a casa ci sono dei bambini ad aspettarti. Urge attività fisica continuativa.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Plutone porterà un pò di nuvole nel tuo cielo e tutto sembrerà un pò offuscato, poco chiaro, e anche quello che fino a ieri per te era una certezza oggi vacillerà. Think positive. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Il tuo senso pratico ti salverà. Accadrà qualcosa che apparentemente sarà senza soluzione, e invece la tua immediatezza e creatività, il tuo innato senso del problem solving ti faranno trovare una soluzione perfetta. Il partner ti amerà più del solito.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Mentalmente è già weekend, i ritmi lavorativi sono più morbidi, tante cose devono necessariamente essere rimandate a lunedì e quindi potrai pianificare il weekend. Preoccupati di dedicare la serata di oggi alla persona che ami o agli amici.., forse ti stai facendo desiderare un pò troppo?

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Sarà una giornata di riflessione. Dovrai fermarti e capire, analizzare e soppesare le cose, le persone e le situazioni, tirare qualche somma, fare forse un passo indietro in taluni casi e in altri un salto in avanti per scavalcare chi merita di esser lasciato alle spalle.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Lavoro a gonfie vele. Oggi ti verranno con molta probabilità affidate nuove mansioni e nuove responsabilità, qualcuno ti osserva e vuole metterti alla prova. Come tuo solito ce la metterai tutta e darai il meglio di te. Concentrazione. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Una leggera insoddisfazione, forse sarà uno di quei giorni in cui no saprai che pesci prendere, non saprai cosa fare, dove andare, e vagherai tra una sedia e il divano, tra il divano e il letto e poi ancora sulla sedia. Passerà.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Oggi non ti passa mai, al lavoro sembra che le lancette dell’orologio o i numeri sul monitor digitale vadano indietro piuttosto che avanti. Senti il bisogno di stare all’aria aperta, anche in auto senti la necessità di tenere il finestrino abbassato. Quello che vivi ti va stretto?

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Che giornata carica di entusiasmo! Sei coinvolgente oggi, trascinante, il che avrà un dobbio risvolto: al lavoro coinvolgerai i tuoi colleghi in progetti e attività nuove, in casa trascinerai qualcuno in camera da letto con grande soddisfazione di entrambi.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Ultimo giorno al lavoro per questa settimana e antenne dritte non per curiosare nelle faccende dei colleghi quanto per evitare il colpo basso di chi cerca di scalvalcarti in modo scorretto. Ti metterà in difficoltà e servirà tanta concentrazione per evitare pericolosi scivoloni. Rifletti. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Tanto romanticismo, incontri fortuiti e fortunati del tipo ‘pensavo accadesse solo nei film’. E invece la vita può sorprendere quando meno te lo aspetti. Buttati, osa, lasciati andare.