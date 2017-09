Global Med, Abaterusso: “Parole di Bellanova preoccupano”. Gabellone: “Iniziativa positiva dal viceministro, ma guardia alta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Le dichiarazioni rassicuranti dell’on. Bellanova in ordine ai sondaggi nel mare di Leuca per la ricerca di idrocarburi da parte della Global Med, a mio giudizio, non rassicurano proprio nessuno. Anzi, preoccupano di più”.

E’ quanto asserisce il capogruppo di Articolo 1 in Consiglio regionale Ernesto Abaterusso a proposito delle dichiarazioni della viceministro Bellanova sulle possibili prospezioni al largo di Santa maria di Leuca da parte di Global Med. Quindi annuncia la presentazione di una proposta di legge che abbia per oggetto “il divieto assoluto delle perforazioni nei mari di fronte alla Puglia”.

“E’ del tutto evidente – asserisce – che ci si avvia lungo la strada della concessione delle autorizzazioni richieste. E ciò risulta chiaro dall’esplicito intento propagandistico che la viceministro ha posto in essere. Che cosa significa, infatti, istituire un gruppo tecnico di lavoro allo scopo di ricercare tecnologie meno impattanti dell’airgun? Significa, intanto che c’è la conferma che si vogliano comunque dare tutte le autorizzazioni alla Global Med per effettuare le perforazioni del fondale marino allo scopo di estrarre gas e petrolio”.

Al contempo, l’iniziativa di Bellanova “risulta del tutto inficiata da ciò che il governo ha già prodotto sulla materia. E, cioè, dallo stato estremamente avanzato delle procedure adottate”, evidenzia ancora Abaterusso.

“Il Ministero dell’Ambiente e quello della Cultura hanno espresso, ognuno per la propria competenza, il parere sulla valutazione di impatto ambientale effettuata, prendendone atto positivamente. Ma, in quella presa d’atto, vi è un’implicita sconfessione dell’iniziativa della viceministro, poiché il parere positivo dei due Ministeri attiene alla tecnologie proposte dall’impresa richiedente e non da altre. Cioè, approvando la V.I.A., il governo, nella sostanza, conferma l’uso della tecnica dell’airgun, che, invece, sarebbe oggetto di superamento, a seguito dell’attività supplementare spettante al gruppo tecnico che Bellanova vorrebbe insediare. È, dunque, scopertamente strumentale la ‘rassicurante’ iniziativa della viceministro”, argomenta Abaterusso.

Che fa pure delle considerazioni di natura squisitamente politica. “Prima del famoso ‘ciaone’ dell’on. Carbone, Renzi, e con lui Bellanova, invitò l’elettorato a disertare le urne per depotenziarne il risultato in favore della grandi compagnie petrolifere. Oggi, quella contraddizione esplode in tutto il suo fragore. Con i cittadini ed i sindaci salentini giustamente preoccupati per i destini del proprio mare. Proprio quei salentini e quei pugliesi che, ignorando l’intimazione di Renzi e Bellanova a restarsene a casa, andarono in massa alle urne per votare’no’. A costoro dovrebbe rivolgersi il governo, per impedire che si compia lo scempio ambientale a cui essi si sono opposti con forza nel voto. Ed invece si va nella direzione esattamente opposta, confermando, con inusitata protervia, una linea di negazione del diritto dei cittadini di decidere del proprio destino e del proprio territorio”.

Interviene pure il presidente della Provincia Antonio Gabellone: “Considero positiva l’iniziativa della viceministro Teresa Bellanova a cui in data 5 settembre avevo indirizzato richiesta per un un suo autorevole intervento a difesa del nostro mare e delle nostre coste, attraverso una puntuale azione sul Governo, rappresentando le ragioni e le preoccupazioni delle nostre comunità. Apprendo dalla stampa di una nota a me indirizzata dall’On. Bellanova rispetto alla costituzione di un gruppo tecnico, al cui interno mi auguro possano essere rappresentati con i loro organi tecnici gli enti locali salentini”.



La guardia, in ogni caso, rimane “altissima”, precisa. “Al di là di ogni rassicurazione le compagnie petrolifere continuano ad acquisire le necessarie autorizzazioni, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo finale, ossia il via libera del Governo alle ispezioni marine. La possibilità che sul nostro territorio e non altrove ci possa essere un livello tecnico che informi puntualmente dello stato di avanzamento della vicenda da un punto di vista tecnico, amministrativo e politico potrebbe essere un elemento di straordinaria garanzia per i tanti amministratori, cittadini e imprenditori che seguono con grande apprensione questa vicenda”, conclude il numero uno di palazzo dei Celestini.