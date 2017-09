Due auto bruciano nel cuore della notte: Panda e Megane distrutte dalle fiamme. Mistero sulle cause

Share 0 Share 0 Share 0

UGENTO/ALLISTE (Lecce) – Neanche il maltempo ferma gli incendi in Salento. A distanza di poche ore le fiamme sono divampate a Ugento e Felline, frazione di Alliste, distruggendo due auto. In entrambi i casi le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Casarano mirano a risalire alle cause che hanno innescato i roghi, al momento ancora sconosciute.

Erano le 2 quando le fiamme sono divampate in via Milano, nella periferia di Felline. A bruciare è stata una Fiat Panda, vecchio modello, che era parcheggiata lungo la via, di proprietà di un 92enne ma in uso al figlio 58enne, già noto alle forze dell’ordine. Dopo la prima chiamata al 115, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno divorato l’auto ma non hanno provocato altri danni.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i caschi rossi hanno effettuato un sopralluogo insieme ai carabinieri per rilevare l’eventuale presenza di tracce sospette. Nessun frammento di bottiglia incendiaria o residuo di liquido infiammabile sono stati rilevati sul posto, quindi le cause del rogo restano ancora avvolte nel mistero. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista.

Appena due ore dopo le fiamme sono divampate a pochi chilometri di distanza, precisamente ad Ugento. A bruciare stavolta è stata una Renault Megane che era ferma in piazza Ozan. L’auto, di proprietà di una 33enne incensurata del posto, è andata distrutta nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ugento. Anche per questo episodio resta sconosciuta la natura del rogo, anche perché sul posto non sono state rinvenute tracce che potessero chiarirla con certezza.

In entrambi i casi i carabinieri della compagnia di Casarano, diretti dal Capitano Clemente Errico, hanno provveduto ad acquisire i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza delle zone divenute teatri dei roghi, che potrebbero fare luce su quanto accaduto.