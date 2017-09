Trofeo Sylva Arboris Belli-Memorial Ginetta Ruggieri: di scena esordienti e allievi

Share 0 Share 0 Share 0

ALBEROBELLO (Bari) – Preparativi quasi al termine ad Alberobello per il Trofeo Sylva Arboris Belli-Memorial Ginetta Ruggieri che sta vivendo gli ultimi giorni di fermento a testimonianza del notevole impegno profuso dalla Spes Alberobello per mettere in scena la classica giovanile d’eccellenza dell’estate.

Con ritrovo alle 12:00 in Piazza del Popolo, domenica 10 settembre si gareggia su un percorso misto tra zona urbana ed extra urbana di 5 chilometri molto tecnico con saliscendi e diverse curve, con la presenza a metà circuito della salita Monte della Guardia, un muro di 500 metri al 9% con partenza alle 14:30 per la gara esordienti (6 giri del circuito) e alle 16:15 per quella allievi (12 giri).

La partenza e arrivo sono situati in pieno centro cittadino in Corso Vittorio Emanuele per un Trofeo Sylva Arboris Belli-Memorial Ginetta Ruggieri che non mancherà di appassionare la comunità alberobellese sempre più legata allo sport delle due ruote e in un’annata indimenticabile con l’approdo del Giro d’Italia professionisti numero 100.

Il percorso di gara nel dettaglio: Corso Vittorio Emanuele, Via Cesare Battisti, Via Capitano Vito di Mola, attraversamento di Via Ammiraglio Millo, Via Barsento, Contrada Monte della Guardia, Via Vaccari, Via Acquaviva, Via Barsento (sotto il ponte), Via De Amicis, Via Dante, Via Tenente Cucci e Corso Vittorio Emanuele.