Trofeo Festalfa: giovanissimi in passerella

CORATO (Bat) – Domenica 10 settembre a Corato il circus del ciclismo giovanile under 13 è pronto a regalare spettacolo e grandi emozioni con la nuova edizione del Trofeo Festalfa.

Anche quest’anno il Team Eurobike sta mettendo in cantiere una vetrina importante del ciclismo affinchè la città coratina diventi meta di significativi appuntamenti sportivi e non solo per dare ancora più slancio e visibilità allo sport delle due ruote praticato in tutte le sue forme compresa la mountain bike e il ciclocross.

Il Trofeo Festalfa nasce nel 1979 e prende spunto dei “Giochi Senza Frontiere” che si svolgevano nella parrocchia di San Domenico con i ragazzi dell’oratorio e soltanto grazie a Luciano Tandoi (compianto segretario nazionale della Federciclismo) negli anni novanta, che la manifestazione ha avuto terreno fertile con il ciclismo negli anni passati sia con le categorie amatoriali che quelle giovanili.

La chicca dell’edizione 2017 è la finale del campionato interprovinciale Bari-Bat-Foggia grazie al lavoro e alla dedizione dei dirigenti dell’omonimo comitato provinciale FCI Bari-Bat (presidente Lorenzo Spinelli, vice Domenico Del Vecchio, consiglieri Manlio Rucci, Emanuele Losacco e Giuseppe Latartara) che hanno permesso di allestire una challenge per le società del territorio provinciale che ha acquistato credito e consensi da tutti gli addetti ai lavori.

La gara si svolgerà lungo un percorso di 650 metri (piazza Vittorio Emanuele, via San Domenico, via San Felice e via Aldo Moro per poi tornare al punto di partenza) che verrà ripetuto più volte in base all’età di ogni baby partecipante.

Previsti ricchi premi per tutti i partecipanti sia per il Trofeo Festalfa che in seno alla finale del campionato provinciale FCI Bari-Bat per una domenica coi fiocchi a fianco delle nuove leve del pedale.