Tap, i vertici: “Gasdotto già realizzato al 50%”. Prosegue la battaglia del fronte del “no”

SVIZZERA – Il gasdotto Tap sarebbe già realizzato al 50%.

E’ quanto rende noto la multinazionale con sede in Svizzera che sta realizzando il contestato gasdotto con approdo previsto a San Foca.

Il calcolo sarebbe stato aggiornato all’inizio del corrente mese di settembre e “include tanto l’ingegneria, che l’approvvigionamento dei materiali che la costruzione vera e propria”.

“TAP procede con performance di eccellenza globale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Grecia, Albania e Italia. Ad oggi sono state effettuate più di 16 milioni di ore di lavoro e percorsi approssimativamente circa 43 milioni di chilometri senza nessun incidente significativo”, si spiega nella nota diramata dalla società, che snocciola numeri e dati.

“Le aziende contrattiste di TAP hanno preparato circa il 70% del percorso del gasdotto in Grecia e Albania (539 km su 765 km), e oltre il 45% dei tubi in acciaio saldati sono già stati installati e le trincee riempite”, si aggiunge.

“Circa il 95% dei 55mila tubi necessari alla costruzione del gasdotto sono stati consegnati in Grecia, Albania e Italia. L’ultimo carico di tubi per la sezione offshore è stato scaricato nel porto di Brindisi dal 3 al 6 settembre scorsi”.

Inoltre al progetto lavorerebbero “oltre 5500 persone, oltre l’85% dei quali è costituito da personale locale”.

Secondo quanto dichiarato da Tap, la multinazionale avrebbe “implementato un vasto programma di investimenti sociali e ambientali (SEI) nelle comunità interessate dal passaggio del gasdotto e altri saranno avviati nei prossimi mesi” per un totale calcolato in “oltre 55 milioni di euro di investimenti in SEI in Grecia, Albania e Italia”.

“Tap continua a progredire rispettando i tempi e i costi previsti”, annuncia il managing director di TAP, Luca Schieppati. “Siamo quindi in pista per consegnare il primo gas Shah Deniz II nel 2020, portando così una nuova, molto necessaria, fonte nella rete energetica europea”.

La realizzazione del progetto starebbe seguendo la strada del “massimo rispetto per l’ambiente”. Inoltre, “le nostre maestranze stanno lavorando con gran cura per assicurare che i terreni su cui sia stata completata la costruzione siano restituiti nella loro condizione originale se non migliore” e “stiamo anche collaborando con le autorità e con gli stakeholder locali per assicurare che i vantaggi del nostro progetto siano tangibili in tutte le comunità attraversate dalla conduttura”, ha aggiunto Schieppati.

Tale ricostruzione non è condivisa dagli attivisti No tap che si oppongono alla realizzazione del gasdotto e che già nella conferenza stampa dello scorso maggio denunciarono come vi siano problemi di vario tipo in Albania, in Grecia e anche nella realizzazione del Tanap.

Inoltre, stando ai loro approfondimenti, la quantità di gas proveniente dai pozzi di Shah Deniz non sarebbe così rilevante e, dunque, cadrebbe l’argomentazione principale a supporto dell’opera, ovvero la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. La battaglia dei No Tap continua: tra pochi giorni è prevista una manifestazione nazionale.

Nelle giornate del 15-16-17 settembre, il Presidio No Tap di Melendugno, insediato stabilmente a San Basilio di fronte al “non cantiere” per la realizzazione dell’opera, sollecita, pertanto, un confronto nazionale con tutte le realtà in lotta da Sud a Nord contro il gasdotto.

“Tre giorni in cui racconteremo le nostre storie, ci confronteremo, uniremo i nostri passi spinti dal potente ‘no’ che ci rende vicini oltre le distanze. Tre giorni per difendere e rivendicare il nostro diritto a decidere per il futuro nostro e dei nostri territori. Invitiamo tutti i movimenti e i comitati a questa tre giorni importante per tutti noi e per la nostra lotta comune. Andiamo avanti uniti e sempre più solidali fino alla vittoria”, concludono.