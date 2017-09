Il messaggio dell’azzurra Mita a quanti rientrano in FI: “Porte aperte a tutti, ma si mettano in coda”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Porte aperte a tutti, ma si mettano in coda e riconoscano Berlusconi come leader”.

In estrema sintesi, è questo il messaggio lanciato dalla vicepresidente della Provincia e segretaria cittadina di Forza Italia a Nardò Paola Mita.

Che lancia dai social un monito a chi è già tornato e anche a chi vorrebbe ritornare nel partito azzurro. Avendo lo scopo, magari, di trovare un posto al sole dopo essere rimasto fuori dai giochi. “In Forza Italia – scrive in un post – ora si entra per dare, non per ricevere qualcosa, tantomeno postazioni sicure, candidature agevoli o ruoli dirigenziali”.

“Chi ha da sempre amato questo partito, dai parlamentari ai dirigenti all’ultimo degli iscritti, nei momenti di burrasca, quando gli altri abbandonavano la nave, è rimasto lavorando pancia a terra per portare avanti un grande progetto politico e per difendere il proprio leader dalle calunnie e dalla cattiveria gratuita dei personaggi scorretti”, sottolinea ancora.

Nel suo messaggio, Paola Mita – che si dice certa di interpretare il pensiero dei vertici del partito – ribadisce che le porte sono aperte a tutti, ma “a patto che si mettano in coda e che riconoscano come unico leader Berlusconi”.

Adesione consentita, dunque, “anche a chi è andato via sbattendo la porta perché pensava che politicamente Berlusconi fosse morto, anche a causa di sentenze giudiziarie che invece sono state, come era giusto, assolutorie; a chi ci ha chiamato doppiogiochisti per il patto del Nazareno senza capire e ammettere che si trattava soltanto di un accordo per portare a termine le riforme costituzionali e la riforma elettorale che devono essere condivise dal maggior numero di forze politiche, in accordo tra loro, in nome delle democrazia che tanto ci è cara”.

“Porte aperte – specifica poi – a chi ha invocato le primarie farlocche perché voleva mettere in discussione la leadership di Berlusconi; sono aperte a chi si è redento e, dopo aver capito i propri errori, decide di chiedere scusa e mettersi in coda”.

Se chi arriva ultimo si deve “mettere in coda”, chi non ha mai “abbandonato la nave”, neppure nei momenti di maggiore difficoltà di Berlusconi, al contrario, meriterebbe – in base a tale ragionamento – il posto in prima fila.