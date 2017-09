Il Barcellona prova a riprendersi dopo un’estate caldissima

Share 0 Share 0 Share 0

La nuova stagione della Liga, quella immediatamente precedente il mondiale di Russia 2018, riprende il prossimo weekend dopo la sosta per le nazionali, periodo nel quale la nazionale spagnola ha rifilato un perentorio 3-0 a quella italiana, ipotecando in tal modo la qualificazione alla competizione mondiale come prima in classifica, nonostante manchino ancora due partite alla fine del girone di qualificazione. Tra venerdì e lunedì prossimo la Liga Santander riaprirà dunque i battenti con una serie di scontri importanti tra i quali spicca il derby di Barcellona, che vede il Barça ospitare in casa l’Espanyol. Da sempre uno dei derby più diseguali in assoluto, vista l’elevata differenza tra una squadra e l’altra sia a livello qualitativo sia per budget delle società, lo scontro di sabato sera vede i blaugrana chiaramente favoriti.

In generale il Barcellona è, insieme al Real Madrid, una delle due candidate più serie alla vittoria della Liga 2017-18, secondo le quote delle scommesse sul calcio spagnolo che si basano sia sull’organico a disposizione delle squadre sia sul momento di forma che queste attraversano. Il Barça, dal canto suo, viene da un periodo estivo piuttosto incandescente. In primis si è registrato l’addio di Neymar Jr., che ha deciso di fare le valigie per sposare il progetto del Paris Saint Germain, dove prenderà possesso di quel numero 10 che in blaugrana è proprietà esclusiva e assoluta di Lionel Messi. Dopo aver perso la stella brasiliana, per la quale i francesi hanno sborsato ben 222 milioni di euro, ossia la cifra della clausola rescissoria, il club catalano ha cercato di sopperire al suo addio acquistando il giovane francese Ousmane Dembelé, per il quale sono stati offerti al Borussia Dortmund ben 105 milioni di euro più eventuali 45 di bonus. L’arrivo di Dembelé ha calmato in parte un ambiente insoddisfatto delle decisioni di una presidenza criticata sia per l’acquisto di Paulinho, un mediano frangiflutti e non creativo, per 40 milioni di euro, e il mancato ingaggio di Coutinho, il calciatore più simile a Neymar e una puntata più sicura rispetto a quella fatta con Dembelé.

È anche vero che il calcio è fatto di cicli e dopo una serie di anni nei quali aveva illuminato tutta l’Europa per il suo gioco, il Barcellona ha subito una battuta d’arresto sia dal punto di vista del calcio espresso sia per quanto riguarda i risultati, con l’ultima stagione come specchio di un declino e una Coppa del Re come trofeo minore del quale in molti non sono riusciti neanche a vantarsi. La perdita di un’identità di gioco che aveva fatto esaltare come non mai la filosofia del calcio virtuoso del Barça e, soprattutto, vari elementi procedenti dal settore giovanile del club, è un dato di fatto. Ed è per questo che è stato scelto di puntare su Ernesto Valverde, un tecnico saggio e capace che potrà cercare di riportare quell’armonia calcistica e psicologica perduta con Luis Enrique. Il tempo dirà se almeno la scelta dell’allenatore è stata azzeccata.