Da piazza Santi Apostoli a Roma al sud Salento: l’appello per il rilancio di una nuova sinistra

SUD SALENTO – Si chiama “Rete ionica a sinistra” e si propone come un coordinamento territoriale in grado di portare un contributo al dibattito politico.

La sua costituzione si inerisce nel contesto dell’appello per “il rilancio di una nuova sinistra” sottoscritto da un gruppo di militanti attivi sui territori di Racale, Taviano, Melissano e Alliste.

L’idea, nata a metà luglio subito dopo l’evento in piazza Santi Apostoli a Roma, è stato lanciato da due attivisti di sinistra, Robert D’Alessandro e Cosimo Manni, fatto circolare sui social e sui gruppi whatsapp e rapidamente condiviso nel territorio del Sud Salento.

L’idea è quella di sperimentare la possibilità di dare vita a un movimento organizzato. Al suo interno troverebbero spazio tutti i soggetti che hanno dimostrato di avere un’identità chiara di sinistra, alternativa al Pd: l’orizzonte è quello delle elezioni politiche del prossimo anno.

“Un appello contro la rassegnazione, per far nascere una chiamata collettiva di lotta per la riaffermazione dell’azione politica partecipata in difesa dei diritti, della giustizia sociale, delle libertà di scelta, dell’uguaglianza” così recitano le prime frasi del documento.

Il fermento per la rinascita di una nuova sinistra, che si distingua nettamente dal renzismo, percorre il Paese ormai da molto tempo. Una tappa importante è stato sicuramente l’evento del primo luglio scorso in piazza Santi Apostoli a Roma, primo passo – almeno nelle intenzioni – per lanciare sui territori una chiamata di unità verso la costruzione di una nuova grande casa del centrosinistra.

“Anche se i rapporti in questi giorni tra Giuliano Pisapia (Campo Progressista), Roberto Speranza (Articolo 1-MDP), Giuseppe Civati (Possibile) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) si sono raffreddati, anche rispetto alle elezioni regionali in Sicilia, l’appello punta soprattutto a mobilitare le basi delle rispettive organizzazioni ad essere determinanti per la costituzione dal basso di questa forza politica che si contrappone al PD”, affermano i promotori.

Le questioni fondamentali poste sono: lavoro, lotta a disuguaglianze e povertà, cambiamenti climatici, parità di genere, progressività, reddito minimo, accoglienza, Europa solidale, laicità, saperi, servizi di base universalistici, diritti sociali e civili. L’intenzione è quella di arginare le destre, ma anche “smuovere le coscienze di quel popolo del centrosinistra che da alcuni anni ha deciso di restarsene a casa, ormai disilluso, sfiduciato, spaesato”. In più i promotori e sottoscrittori dell’appello intendono rivolgersi alla società civile, associazioni, singoli individui, magari scoraggiati da dinamiche politiche a tratti avvilenti e poco chiare.

Tra i firmatari vi è la referente di Articolo1-MDP di Taviano Giusy Trisolino, l’avvocato Mario Liviello, Maria Teresa Manni e la consigliera comunale Irene Gannì; insieme a loro il referente di Racale Paolo Emiliani.

Hanno, inoltre, aderito – tra gli altri – gli iscritti al Comitato Possibile “Renata Fonte”. “La nascita di questo coordinamento territoriale – commenta la portavoce Laura Isernio – è certamente qualcosa di positivo. Credo che siamo sulla strada giusta e che sapremo fare un bel lavoro. Posso dire che con Giuseppe Civati in questi anni abbiamo fatto le scelte giuste. Come ha detto il nostro segretario al Politicamp a Reggio Emilia ‘se prima eravamo in due a dire certe cose, adesso siamo in quattro…’. Costruiamo una campagna culturale – esorta – e un tessuto sociale nel Paese”.

L’appello ha riscosso interesse anche tra quanti si occupano di associazionismo universitario e rappresentanza studentesca: oltre al promotore D’Alessandro, di Racale, provengono da tale mondo Maurizio Nicchiarico e Federico Galilei.

Il coordinamento “Rete Ionica a Sinistra” – nato contestualmente alla diffusione dell’appello – si è riunito già due volte e conta di organizzare la prima iniziativa pubblica in autunno. L’impegno è volto ad allargare il più possibile la partecipazione e consolidare il gruppo.