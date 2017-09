Al film “La vita in comune” il Premio Fedic a Venezia. Piace anche a Mirren e Hackford

Share 0 Share 0 Share 0

VENEZIA (Lecce) – Il nuovo film del regista salentino Edoardo Winspeare “La vita in comune” conquista il Premio della Federazione Italiana dei Cineclub della 74esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è in concorso nella sezione Orizzonti. La pellicola ha anche colpito in maniera positiva l’attrice premio Oscar Helen Mirren e suo marito Taylor Hackford. La giuria del Premio, giunto alla ventiquattresima edizione, presieduta da Ugo Baistrocchi – composta da Marco Asunis, Alfredo Baldi, Nino Battaglia, Carlotta Bruschi, Giuliano Gallini, Ferruccio Gard, Carlo Gentile, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi e Giancarlo Zappoli – ha attribuito il Premio FEDIC (destinato all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore) a “La vita in comune” perchè “il regista raccontando con immagini solari e vive le vicende del paesino di Disperata riesce a trasformare situazioni drammatiche in commedia di valore universale, a volte con sottile ironia, pur mantenendo la coerenza della sua filosofia di autore indipendente e fieramente locale con la speranza di un riscatto sociale”.

Il film è uscito il 2 settembre, in concomitanza con la proiezione a Venezia, distribuito nei cinema italiani da Altre Storie. Nelle sale pugliesi prosegue il tour di presentazione. Dopo Nardò, Tricase e Lecce, sabato 9 settembre il fitto calendario propone tre appuntamenti: alle 18.30 al Cinema Andromeda di Brindisi, alle 19.30 al Cinema Nuovo di Alberobello e alle 21 al Cinema Splendor di Bari. Domenica 10 settembre il regista e il cast saranno in sala alle 19 al Cinema Italia di Francavilla Fontana (con la partecipazione anche del produttore Alessandro Contessa e dell’autore delle musiche originali Mirko Lodedo) e alle 21 (a cavallo dei due spettacoli) al Cinema Roma di Cerignola. Prodotto dallo stesso Winspeare (autore della sceneggiatura con Alessandro Valenti) con Gustavo Caputo e Alessandro Contessa per Saietta Film e Rai Cinema, in associazione con Banca Popolare Pugliese (ai sensi delle norme sul tax credit), Charles e Diane Adriaenssen e Tea Time Film, La vita in comune è sostenuto anche con il contributo di Apulia Film Commission. Il cast è composto da Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco, Celeste Casciaro, Davide Riso, Alessandra de Luca, Francesco Ferrante, Antonio Pennarella, Tommasina Cacciatore, Marco Antonio Romano, Salvatore Della Villa, Ippolito Chiarello, Fabrizio Saccomanno, Fabrizio Pugliese, Domenico Mazzotta, Giorgio Casciaro.

I complimenti al film sono arrivati anche da Helen Mirren, premio Oscar per “The Queen”, e Ella nel film “The Leisure Seeker” di Paolo Virzì a Venezia. L’attrice, ormai salentina adottiva in quanto vive molta parte dell’anno a Tiggiano, ha tenuto a esprimere il suo giudizio. “È un film speciale e io voglio dargli tutto il mio supporto perché Winspeare racconta una comunità che mi piace molto e sa coglierne la verità – ha sottolineato. È un film che rivela bellezza e poesia. E noi apprezziamo tutto ciò che viene fatto per salvare la natura e la sua bellezza”. Non meno entusiasta il marito Taylor Hackford: “È una favola poetica sulla gente di qui in Salento, che cerca di cavarsela, ma è sempre fiera e di leale verso la famiglia e verso la comunità, ha precisato il regista “Ufficiale e gentiluomo” – È una commedia, ma è anche un film serio; fa ridere, ma nel modo giusto. È interessante e sorprendente, come nella scena della telefonata del papa. Noi che viviamo in Salento sentiamo che i personaggi sono autentici“.