Accesso all’insegnamento, appello di Link: “UniSalento predisponga pacchetto di esami per i 24 cfu”

LECCE – “L’UniSalento predisponga al più presto un pacchetto di esami per i 24 crediti formativi universitari necessari per l’accesso all’insegnamento”. E’ la richiesta degli studenti dell’associazione Link Lecce, dopo l’approvazione del decreto ministeriale concernente i crediti in discipline antropo-psico-pedagogiche, necessari per l’accesso al nuovo concorso FIT (Formazione iniziale, tirocinio), il nuovo modello di abilitazione all’insegnamento. La pubblicazione di questo decreto, soddisfa quasi totalmente gli studenti , in quanto dà delle risposte ai dubbi di moltissimi aspiranti insegnanti.

“Ma non esaustive. Dopo mesi di assemblee, mobilitazioni, appelli e mozioni, a partire dalla campagna #iovoglioinsegnare, notiamo con favore che molte delle richieste che abbiamo avanzato a livello nazionale sono state accolte dal Ministero, a partire dalla necessaria gratuità dell’acquisizione dei 24 cfu fuori dal piano di studi per gli studenti che decidono di conseguirli durante la loro carriera – dichiara Sara Ingrosso, rappresentante in CNSU di Link – gli studenti potranno usufruire di un “semestre bonus” gratuito per conseguirli fuori curriculum prima della laurea, mantenendo la posizione di studente in corso, dunque, continuando ad accedere al diritto allo studio”.

Accolta dal Ministero anche la proposta dell’associazione di definire a maglie larghe la rosa degli SSD dei 24 crediti, che, in questa fase transitoria, comprenderanno quasi tutti gli SSD delle discipline antropo-psico-pedagogiche e in tecnologie e metodologie didattiche, ai fini della partecipazione al primo concorso FIT.

Tuttavia, se per per gli iscritti vi è la possibilità del semestre gratuito bonus, per tutti i laureati il decreto fissa una soglia massima a 500 euro con progressività in base al reddito e a seconda dei crediti universitari da acquisire.

“Crediamo sia profondamente ingiusto far pagare a studenti già laureati o iscritti in III fascia altre centinaia e centinaia di euro per conseguire ulteriori crediti, – continuano da Link – resi obbligatori solo con la nuova normativa, che gli stessi studenti non potevano conoscere durante il loro percorso di studi. Per questo ribadiamo la necessità di prevedere la gratuità anche post lauream”.

“Chiediamo che sia predisposto quanto prima dal nostro Ateneo il pacchetto di esami per conseguire i 24 cfu che serva agli studenti per verificare il possesso dei requisiti di accesso al FIT e ottenere tutte le informazioni utili sui 24 cfu. Infine, crediamo che sia urgente aumentare ad almeno 24 i crediti sovrannumerari acquisibili per ogni percorso di laurea, ulteriore punto indicato dalle linee guida approvate in Senato a luglio” dichiara Maria Pia De Medici, senatrice Accademica di Link Lecce.

Gli universitari non si fermano. Nelle prossime settimane continuerà la campagna di informazione tra gli studenti nelle facoltà salentine per rendere realmente concreta la possibilità di avviarsi al percorso per diventare insegnanti.