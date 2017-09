“O mia o di nessuno”: tenta di strangolarla con la corda e gettarla nel pozzo. Fermato

Share 0 Share 0 Share 0

VEGLIE (Lecce) – Dopo la decisione di troncare la relazione tenta di abbracciarla e baciarla per rinsaldare il legame. Di fronte al rifiuto, però, scatta il raptus di follia: prima prova a strangolarla con una corda, poi la trascina verso un pozzo per buttarla dentro. Solo la pronta reazione della vittima, una 41enne di Copertino, che è riuscita a divincolarsi e sfuggire per poi chiedere aiuto, ha permesso che si evitasse la tragedia questa mattina nella campagne di Veglie.

Il suo aggressore era un volto a lei ben noto: si tratta del 71enne V.D.R. di Copertino suo convivente da circa due anni, che aveva deciso di lasciare. Sarebbe stata proprio la decisione di interrompere la relazione a scatenare le ire dell’anziano che, nonostante una prima reazione calma e tranquilla alla notizia comunicatale dalla donna, in un secondo momento è stato colto da un’improvvisa follia omicida.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Veglie e della compagnia di Campi Salentina, diretti dal Capitano Alan Trucchi, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’aggressione. A chiamarli sarebbe stato uno degli automobilisti di passaggio lungo la statale 111 che collega Veglie a Monteruga che hanno prestato soccorso alla donna in fuga dal suo aguzzino, visibilmente ferita ed in difficoltà.

Da quanto si apprende, tutto avrebbe avuto inizio questa mattina quando la 41enne avrebbe comunicato al compagno la sua decisione di troncare la loro relazione. La reazione dell’anziano però non avrebbe destato preoccupazioni nella donna, poiché sarebbe parso accettare civilmente e senza drammi o rabbia la notizia. Tant’è che quando lui le ha chiesto di accompagnarlo per effettuare delle commissioni la 41enne non si è per nulla insospettita, accettando di buon grado. Mentre si spostavano a bordo della motoape condotta dall’anziano lungo la statale, quest’ultimo avrebbe imboccato una stradina di campagna.

Una volta spento il motore, avrebbe tentato un approccio nei confronti della ex, provando a baciarla ed abbracciarla. La donna, però, non ne ha voluto sapere e l’ha respinto. Questo sarebbe bastato per scatenare la follia. Il 71enne, infatti, sarebbe sceso dalla motoape e avrebbe preso una corda che trasportava nel cassone posteriore del mezzo. Con questa in mano, avrebbe spalancato lo sportello per poi avventarsi sulla donna girandole la corda intorno al collo nel tentativo di soffocarla. Non contento, avrebbe trascinato la malcapitata fuori dall’abitacolo di peso e, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi, l’avrebbe condotta in prossimità di un pozzo nella quale avrebbe voluto spingerla.

“O sei mia o di nessun altro”, le avrebbe urlato, mentre la trascinava per compiere il gesto estremo. E stava anche per riuscirci se, durante la colluttazione, la donna prontamente non fosse riuscita a colpirlo in viso facendogli mollare la presa. Il diversivo avrebbe permesso alla vittima di scappare via in direzione della strada principale per chiedere aiuto. Nel frattempo, dopo essersi ripreso, l’anziano è salito in tutta fretta a bordo della motoape per poi inseguire la donna nel tentativo di fermarla. Quando l’ha raggiunta, però, era già troppo tardi.

I passanti che le avevano prestato soccorso avevano già chiamato il 112 ed una pattuglia dei carabinieri, che si trovava per caso nelle vicinanze, ha subito raggiunto il posto per poi bloccare l’uomo prima che potesse fuggire. I militari, però, non hanno potuto condurlo in caserma poiché l’anziano è stato colto da un malore ed è stato condotto all’ospedale “San Giuseppe” di Copertino per essere sottoposto ad accertamenti.

La vittima, invece, soccorsa dai sanitari del 118 è stata accompagnata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Diversi i traumi e le lesioni riportati dalla 41enne, che, dopo cure e visite mediche, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. In queste ore le indagini dei militari proseguono con l’obiettivo di ricostruire con precisione l’accaduto. Nelle prossime ore per il 71enne dovrebbe scattare l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.